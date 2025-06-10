FINANCES
Prop d’un milió d’operacions realitzades amb Bizum
Bizum, des de la seva entrada en funcionament, s’ha convertit en una de les eines més utilitzades a l’hora de fer transaccions ràpides i segures. El servei permet als clients enviar i rebre diners de manera instantània i gratuïta. A Andorra, l’eina es troba disponible de manera generalitzada des del 2023.
Entrant al detall de les diferents entitats bancàries, Creand ha registrat entre el gener i el maig un total de 397.820 operacions, una dada notablement superior a la registrada durant el mateix termini del 2024, quan se’n van registrar 247.857, la qual cosa representa un increment del 60,5%. Pel que fa a les operacions mensuals, al gener i febrer la xifra va ser de 73.328 i 72.594, respectivament, unes dades que van incrementar-se durant el març (82.122), l’abril (82.329) i el maig (87.447).
És una de les eines més usades per fer transaccions
Pel que fa a les transaccions amb Bizum registrades des d’Andbank, des d’inici d’any fins al maig les operacions totals s’han situat aproximadament prop de les 240.000, gairebé un 10% més que l’any passat durant el mateix període. Al seu torn, des de MoraBanc s’indica que al llarg dels primers cinc mesos d’aquest any s’han efectuat fins a 340.000 operacions. En comparació amb el mateix termini del 2024, la xifra representa un increment del 44,6%, quan se’n van dur a terme unes 235.000. Tot plegat fa una suma total, entre els tres bancs, de més de 977.000 operacions.