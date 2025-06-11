Política
El Consell General potencia la col·laboració amb San Marino
El síndic ha destacat la necessitat de signar acords amb altres parlaments perquè "la col·laboració entre els petits estats cada cop és més necessària"
El Consell General ha signat un memoràndum d'entesa amb el Consell Gran i General de San Marino per enfortir la col·laboració parlamentària. El síndic general, Carles Ensenyat, i Massimo Andrea Ugolini i Nicola Renzi, de San Marino, han signat el memoràndum al Palazzo Begni. La visita també ha servit per condecorar Luca Beccari, secretari d'Estat per als Afers Exteriors, amb l'Orde de Carlemany, en el grau de Gran Creu, per "l'excel·lent promoció de les relacions bilaterals entre el Principat d'Andorra i la República de San Marino".
El síndic ha destacat la necessitat de signar acords amb altres parlaments perquè "la col·laboració entre els petits estats cada cop és més necessària en un món polaritzat i on cada vegada és més difícil fer sentir la nostra veu". Un cop realitzada la signatura, s'ha produït la primera reunió interparlamentària entre ambdós països. Per part del Consell General han participat Berna Coma, Núria Segués, Cerni Escalé, Pere Marsenyach i Carles Naudi d'Areny-Plandolit.