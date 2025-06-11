Educació
Comencen les proves de selectivitat per a 69 alumnes andorrans
Els exàmens s'allargaran fins divendres i es fan a la sala Sant Domènec de la Seu d'Urgell
Les proves de selectivitat han començat aquest matí per a 69 alumnes andorrans. Els exàmens es duen a terme a la sala Sant Domènec de la Seu d'Urgell i algunes proves específiques també a l'edifici de les Monges. En les proves, que s'allargaran fins divendres, hi participen un total de 194 alumnes del Pirineu, que coneixeran els resultats el pròxim 25 de juny.
NACIONAL
Proves d’accés a la universitat a la Seu per a 69 alumnes andorrans
Redacció