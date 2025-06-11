Educació

Comencen les proves de selectivitat per a 69 alumnes andorrans

Els exàmens s'allargaran fins divendres i es fan a la sala Sant Domènec de la Seu d'Urgell

Alumnes participants en les proves de selectivitat a la Seu d'Urgell.

Alumnes participants en les proves de selectivitat a la Seu d'Urgell.Ajuntament de la Seu d'Urgell

Andorra la Vella

Les proves de selectivitat han començat aquest matí per a 69 alumnes andorrans. Els exàmens es duen a terme a la sala Sant Domènec de la Seu d'Urgell i algunes proves específiques també a l'edifici de les Monges. En les proves, que s'allargaran fins divendres, hi participen un total de 194 alumnes del Pirineu, que coneixeran els resultats el pròxim 25 de juny.

