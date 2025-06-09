Educació
Proves d’accés a la universitat a la Seu per a 69 alumnes andorrans
Els exàmens tindran lloc entre dimecres i divendres
Fins a 194 alumnes de l’àmbit territorial del Pirineu començaran dimecres les proves d’accés a la universitat (PAU) a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell.
Del total d’estudiants, 69 han cursat batxillerat a Andorra, per la qual cosa només s’examinen de les matèries corresponents la fase específica. Els candidats andorrans a cursar estudis superiors en centres universitaris veïns s’examinen de diferents matèries per completar les qualificacions que han obtingut al batxillerat andorrà. De la resta, 82 alumnes provenen de l’institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell i 43 de l’institut Pere Borrell de Puigcerdà.
Els exàmens de les proves per accedir als estudis superiors, que tindran lloc aquesta setmana –l’últim dia és divendres–, es realitzen en horari de matí i tarda en tres franges horàries. La primera prova comença a les nou del matí, la segona, a les dotze del migdia i, la tercera, a les tres de la tarda. Els resultats de les proves es publicaran dimecres 25 de juny, mentre que les revisions d’exàmens s’hauran de demanar el 26 i 27, i el 30 de juny. Pel que fa a la selectivitat del setembre, tindrà lloc els dies 3, 4 i 5.