ENQUESTA POLÍTICA
Cerni Escalé és el líder polític més ben valorat per la ciutadania
El segueixen el cap de Govern, Xavier Espot, i el líder del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró
El president de Concòrdia, Cerni Escalé, és el polític amb millor valoració per part dels ciutadans andorrans, amb una nota mitjana de 6,4. El segueix el cap de Govern, Xavier Espot, amb un 5,6, mentre que en tercera posició hi apareix el president del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, amb un 5,3.
En quart lloc se situa el cap de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, amb una valoració de 5,2. A continuació, a la cinquena posició, figura la líder d’Andorra Endavant, Carine Montaner, amb un 5,1. Espot i Montaner són els polítics que presenten una desviació més gran en les valoracions, amb una distribució àmplia entre notes altes i baixes. Entre els no andorrans el polític més ben percebut és Espot, amb un 6,5 de mitjana, seguit d’Escalé i Montaner, que obtenen un 6 tots dos.
L’evolució de la puntuació de Xavier Espot mostra una variació significativa en els darrers anys. El 2020, la seva valoració era de 7,5. Des de llavors, va experimentar un descens progressiu fins a arribar al 5,6, nota que ha mantingut els darrers dos anys. Pel que fa a Cerni Escalé, va obtenir un 5,7 l’any 2023, el primer any amb dades disponibles. L’any següent, la seva puntuació va pujar fins al 6,5 i aquest any s’ha situat en el 6,4. Tot i ser els dos polítics més ben valorats, Espot no es veurà les cares amb Escalé als següents comicis, ja que el cap de Govern acaba mandat i DA haurà de presentar un nou candidat.
L’evolució de Montaner reflecteix com va obtenir un 3,6 l’any 2022, la puntuació més baixa entre els líders polítics aquell any. Un any més tard, el 2024, la percepció general va començar a canviar i va registrar un 5,2, mentre enguany es manté en una franja similar, amb un 5,1. Pere Baró, que va aparèixer per primera vegada en aquestes valoracions el 2024, ha passat del 5,4 d’aquell any al 5,3 actual.
NACIONAL
Una cursa entre dos pel Govern
Àlex Ripoll
Pel que fa a l’índex de confiança, Xavier Espot és el polític que més confiança genera entre els enquestats, amb un 37% que el situen com a figura de referència. Cerni Escalé apareix en segona posició amb un 21,5% i Carine Montaner en tercera amb un 12%. A continuació hi apareixen Rosa Gili (3,3%), Pere Baró (3%) i Laura Mas (2%), molt lluny de les primeres posicions.
La confiança amb el conjunt dels polítics andorrans se situa en el 5,1 de mitjana, un 0,2 menys que l’any 2024 i un punt per sota del màxim del 2020 (6,1).