ENQUESTA POLÍTICA
Una cursa entre dos pel Govern
Les pròximes eleccions generals serien un frec a frec entre DA i Concòrdia, amb els demòcrates partint amb un lleuger avantatge
Una cursa a dues bandes entre Demòcrates per Andorra (DA) i Concòrdia, amb la resta de partits molt allunyats. Aquest és l’escenari que dibuixa l’enquesta política d’Andorra Recerca + Innovació (ARI) publicada ahir. Si les eleccions se celebressin demà, DA guanyaria amb un 32,59% dels vots, seguida de Concòrdia amb un 29,4%. En tercera posició, però ja molt distanciada, hi hauria Andorra Endavant, amb un 15,65% dels suports, a gairebé 15 punts de Concòrdia. Aquestes xifres es basen tant en el vot decidit com en les dades de simpatia. L’any passat, el panorama era diferent. Concòrdia liderava amb un 34% de la intenció de vot, DA no arribava al 32% i Andorra Endavant tancava el podi amb prop del 13%.
Si es mira més enrere, el 2023, l’últim any electoral, DA es va mantenir amb un 32,7%, mentre que Concòrdia ha experimentat un creixement notable. Tot i perdre quatre punts respecte a l’any passat, ha passat del 21,4% de fa dos anys al 29,4%, una variació positiva de vuit punts percentuals. Andorra Endavant, que va arribar als comicis amb un 16%, ha recuperat enguany el terreny perdut després de la caiguda registrada el 2024 (12,82%).
Pel que fa al Partit Socialdemòcrata (PS), l’evolució ha estat més irregular. El 2023, l’enquesta de l’ARI els donava un 21,1% d’intenció de vot, però el 2024 aquesta xifra es va desplomar fins a l’11,54%. Enguany han aconseguit recuperar part del terreny perdut, fins al 13,42%, tot i que continuarien sent la quarta força després que una part del seu electorat hagi optat per la formació de Cerni Escalé.
Entre les forces minoritàries, tant Acció com Liberals d’Andorra han vist reduït el suport a gairebé la meitat. Acció ha passat del 4,2% obtingut l’any 2023 a un 2,24%, mentre que els liberals han baixat del 4,7% a l’1,92% actual.
Reaccions
Tot just s’arriba a l’equador de la legislatura i els partits demanen cautela a l’hora d’interpretar les dades, recordant que gairebé un 50% dels enquestats no van voler pronunciar-se sobre el seu vot.
Des de Demòcrates, Jordi Jordana va celebrar que “DA aguanta” i continua com a primera força, si bé va reconèixer cert “desgast” entre l’electorat, que no hauria vist amb bons ulls mesures com la Llei òmnibus i que identifica el Govern amb els principals problemes del país. Amb tot, Jordana va assegurar que “cal continuar treballant i prenent les mesures necessàries pel bé de tothom”.
Concòrdia, per la seva banda, va emetre un comunicat valorant molt positivament els resultats, que milloren clarament els obtinguts les darreres eleccions. Segons la formació, bona part del vot nou –d’electors que no van participar en els comicis del 2023– s’inclinaria ara per Concòrdia. “La formació continuarà treballant per fer arribar les seves idees, escoltant la ciutadania i pensant en el millor per a Andorra i la seva gent”, conclou el comunicat.
Andorra Endavant no va valorar les xifres concretes, però en un comunicat va destacar que “el projecte d’Andorra Endavant continua progressant i arrelant amb força al país”. La formació liderada per Carine Montaner va refermar el seu compromís de continuar treballant “amb constància, responsabilitat i compromís”.
Finalment, el president del PS, Pere Baró, va valorar positivament la remuntada d’intenció de vot, tot i mostrar-se insatisfet amb els resultats actuals. “Volem millorar les dades”, va afirmar, i va suggerir que part del vot ocult podria ser socialdemòcrata. Baró també va recordar que el PS ha defensat històricament molts dels punts que avui preocupen la ciutadania i que el resultat final de les eleccions “serà molt diferent” al que diu l’enquesta.
ELS VOTANTS SUSPENEN EL GOVERN PER PRIMER COP EN CINC ANYS
Els partits que donen suport al Govern també han patit un descens en la valoració ciutadana. Ciutadans Compromesos es queda a les portes de l’aprovat, amb un 4,9 (havia obtingut un cinc en l’anterior enquesta), mentre que el grup parlamentari demòcrata obté un cinc just, un 0,1 menys que el 2024.
Pel que fa als partits de l’oposició, Concòrdia registra una lleugera baixada: passa de 5,8 a 5,5. Una davallada similar a la d’Andorra Endavant, que retrocedeix de 5 a 4,7. Tot i això, el partit de Carine Montaner continua millorant respecte al 2022, quan va obtenir un 3,3. El Partit Socialdemòcrata, per la seva banda, passa d’un cinc el 2024 a un 4,8 en aquesta darrera enquesta.
El conseller no adscrit, Víctor Pintos, és l’únic membre de l’hemicicle que registra una millora, tot i que queda lluny de l’aprovat. La seva valoració puja una dècima, del 4,3 al 4,4.
En una visió més àmplia, el 49,3% dels enquestats consideren que la situació política és “regular”, mentre que un 27% la qualifica de “dolenta o molt dolenta”. Els que consideren que és “bona” són el 22%.