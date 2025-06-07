DIADA DE LA POLICIA
Els agents cobraran un 11,5% més
Espot anuncia que l’augment repercutirà els membres del cos que cobrin menys per compensar la congelació del GAdA i la revisió de les graelles
El cap de Govern, Xavier Espot, va anunciar ahir un augment de l’11,5% en els salaris dels agents de policia que actualment cobren menys. L’anunci es va fer en el marc de l’acte institucional per commemorar la diada de la patrona del cos. Segons va explicar Espot, aquest increment salarial respon a la necessitat de compensar l’eliminació del complement del GAdA i a una revisió dels sous base i de les bandes salarials, amb l’objectiu de “captar talent cap al cos de policia”.
Per la seva banda, la ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, va detallar als mitjans que s’ha fet una avaluació dels salaris d’entrada i s’ha constatat que “eren una mica baixos”. També va assenyalar que “entre categoria i categoria no hi havia prou diferència” i que, per corregir aquestes disfuncions, s’han creat noves graelles salarials. Molné va afegir que el Govern ha fet una proposta a cada cos de funcionaris, però que encara s’està negociant. Un cop finalitzades les converses, les xifres podrien variar.
“L’increment salarial ajudarà a atraure més talent cap al cos de policia”
El director de la policia, Bruno Lasne, va valorar positivament la mesura. “Tot el que siguin augments de sou sempre és benvingut.” A més, va recordar que ja havia reivindicat millores salarials en el discurs de l’any passat, tot i que va preferir no pronunciar-se sobre els detalls concrets, ja que “no em pertoca a mi valorar-ho, sobretot sense conèixer exactament les propostes per a cada estament”. Tot i això, va celebrar que un increment salarial pot facilitar la captació de nous candidats. “Necessitem que arribi gent amb vocació de servei, interessada a formar part de la policia.”
“Necessitem que arribi gent amb vocació de servei, interessada a formar part de la policia”
Delictes sexuals i estafes
Lasne també va alertar d’un increment preocupant de les agressions físiques i sexuals durant el 2024, fet que ha obligat el cos a reforçar la presència d’agents en zones sensibles. A més, va tornar a posar l’accent en una altra problemàtica creixent, l’increment de les estafes, especialment aquelles relacionades amb inversions fraudulentes en criptomonedes i l’ús indegut de la intel·ligència artificial. Tot i les limitacions de personal, Lasne va assegurar que la policia “hi posa tots els recursos necessaris” i que, encara que els grups especialitzats “potser no tenen la dimensió ideal”, es prioritzen els casos més urgents per garantir una resposta ràpida davant qualsevol estafa o agressió sexual.
NACIONAL
Molné nega les “disfuncions” de la presó
Redacció
Un policia més paritària
Un altre tema destacat en els parlaments va ser la baixa presència de dones dins del cos de policia. Lasne va reconèixer que actualment només el 10% dels agents són dones. Davant d’aquesta realitat, Xavier Espot va fer una crida a promoure la igualtat de gènere i va anunciar l’impuls del pla d’igualtat, que ja està finalitzat. “La igualtat no és una lluita només de les dones. És una responsabilitat col·lectiva. Només treballant plegats podem construir un cos de policia més just, més equitatiu i més fort”, va afirmar Espot en el seu discurs.
EL COS COMPTARÀ AMB VUIT NOUS MEMBRES, AMB TRES PLACES DE NOVA CREACIÓ
El director del cos, Bruno Lasne, va reiterar que el total d’agents no és suficient i que la seva voluntat és que s’arribi als 300 efectius, tenint en compte les necessitats del cos, que cada vegada assumeix més feina amb el volum creixent de la població.