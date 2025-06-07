DIADA DE LA POLICIA
Molné nega les “disfuncions” de la presó
La ministra admet que hi ha punts a millorar, però diu que la situació no és tan crítica
“Que la presó tingui moltes disfuncions no és cert. Té certes circumstàncies que es poden millorar, però si la comparem amb molts centres penitenciaris dels països veïns, el centre de la Comella presenta unes molt bones condicions materials i sanitàries, tal com corrobora el darrer informe de la Comissió Europea per a la prevenció de la tortura.” Així va respondre la ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, a les preguntes de la premsa sobre la situació del centre penitenciari arran dels últims incidents registrats.
Tot i això, la titular d’Interior va reconèixer que hi ha aspectes que cal abordar amb urgència, especialment en relació amb els nous perfils d’interns que han ingressat al centre en els darrers mesos. Es tracta sovint de persones amb problemes de salut mental o amb addiccions, una realitat que ha obligat tant la direcció del centre com el Govern a posar-se a treballar per impulsar canvis estructurals i organitzatius.
Amb l’objectiu d’explicar en detall la situació actual del centre sobre la qual, segons Molné, “la població s’ha fet una idea equivocada de com funciona i de què hi passa realment”, la ministra compareixerà divendres vinent al Consell General, acompanyada de la direcció del centre penitenciari. Durant aquesta compareixença també es detallaran les reformes que es volen implementar a curt i mitjà termini.
Una de les mesures legislatives previstes és la reducció del termini màxim de presó provisional, que passarà dels 16 mesos actuals als 12 com a màxim, incloses totes les possibles pròrrogues. Segons va avançar la ministra, aquesta durada encara es podria revisar a la baixa un cop la proposta arribi al debat parlamentari i s’analitzi en profunditat. El Col·legi d’Advocats, impulsor de la petició de reforma, havia proposat limitar la presó preventiva a vuit mesos, amb una possible ampliació fins als 12 en casos excepcionals. Tanmateix, la proposta de l’executiu no preveu, de moment, una reducció tan dràstica en el termini inicial.
Molné també va anunciar que s’estan treballant altres millores organitzatives destinades a facilitar la reinserció dels interns. En aquest sentit, es flexibilitzarà el principi de separació estricta entre reclusos per permetre, en determinats casos i sempre per motius terapèutics, sanitaris o de reinserció, que alguns presos puguin compartir espais. Aquesta mesura s’aplicarà de forma selectiva i sota criteris tècnics, per millorar la convivència i afavorir processos de rehabilitació.