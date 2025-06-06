Cos de seguretat
La policia celebra el dia de la patrona
L'acte d'honor a la bandera i presentació d'armes s'ha fet a la plaça Guillemó
Els agents de policia s'han reunit aquest matí per celebrar el dia de la seva patrona, Maria Auxiliadora. Els actes han estat presidits pel cap de Govern, Xavier Espot; la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné; el secretari d'Estat de Justícia i Interior, Joan Antoni León; i la direcció de policia, encapçalada per Bruno Lasne. A la celebració també han assistit autoritats, així com representants d'institucions i cossos especials nacionals i estrangers que col·laboren amb la policia.
L'acte ha iniciat amb la Missa a l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella, i ha continuat amb l'acte d'honor a la bandera i els símbols de l'Estat, i la presentació d'armes i especialitats a la plaça Guillemó, ja que la plaça del Poble està en obres. En la desfilada han participat els cinc nous inspectors i els vint nou sergents majors nomenats en període de formació després d'haver aconseguir l'ascens d'escala i de grau; també han desfilat un destacament de policies format per membres del Grup Monitoritzat de Trànsit, el Grup de Guies Canins, el Grup de Muntanya, el Gruo TEDAX-NRBQ, el de Protecció de Personalitats, el d'Intervenció (GIPA), una representació de policies de Seguretat Ciutadana i la promoció número 59 d'alumnes agents.
La celebració ha clos a l'auditori del Centre de Congressos de la capital, on s'han lliurat més d'una seixantena de de distincions i condecoracions a diferents membres de la policia i de cossos policials estrangers, amb homenatges als funcionaris que compleixen 10, 20,30 i 35 anys de trajectòria, i a aquells que s'han jubilat.
La jornada vol posar en relleu el compromís i la vocació dels membres del Departament policial. En aquest sentit Molné ha destacat "el treball silenciós i discret perquè es fonamental per garantir la convivència, la seguretat i el respecte a l'estat de dret". Espot ha destacat que "en un món canviant i sovint incert, el paper de la policia és més fonamental que mai", perquè "ser policia no és només portar un uniforme, ni només exercir una professió, és assumir un compromís ferm amb la llei, amb la justícia i amb la seguretat de tota la ciutadania".