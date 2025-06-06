Celebració de la patrona de la policia
Els sous base de la policia creixeran un 11,5%
Els agents que es troben en les bandes salarials més baixes es beneficiaran d’aquest augment
Els salaris més baixos del cos de policia s’incrementaran en un 11,57%. Així ho ha anunciat el cap de Govern, Xavier Espot, durant el seu discurs en la celebració de la patrona de la policia.
Els beneficiats seran aquells agents situats en els trams salarials inferiors. L’increment es produirà per dues vies: la primera, per compensar la congelació del GAdA, i la segona, per la modificació de les graelles salarials. En aquest sentit, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha explicat que “hem detectat que els salaris d’entrada eren una mica baixos i, a més, entre categories salarials no hi havia prou diferència”.
Pel que fa a la resta de cossos i funcionaris, rebran propostes de millora individualitzades. D’altra banda, enguany sortiran a concurs vuit places d’agent, tres de nova creació i cinc per cobrir jubilacions.
