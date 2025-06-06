JUSTÍCIA

Govern establirà la presó preventiva en 12 mesos

La mininstra de Justícia anunciarà una bateria de millores al centre penitenciari la setmanan vinent

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, a l'acte de la patrona de la policia

Àlex Ripoll
Àlex Ripoll

Govern fixarà el termini màxim d'estada a la presó de manera preventiva en 12 mesos. Ho ha anunciat la ministra d'Interior i Justícia, Ester Molné, després de l'acte de la patrona de la policia. La mesura formarà part d'un conjunt de millores que es presentaran la setmana vinent al consell general juntament amb la direcció de la Comella.

Molné ha valorat que la situació al centre penitenciari no és tan alarmant com pot semblar amb els últims episodis viscuts, però, així i tot, "hi ha coses a millorar", fet pel qual s'han posat mans a l'obra.

Un dels punts que ha destacat la ministra pel qual cal impulsar canvis són la nova tipologia de presos que arriben al centre, sovint amb patologies mentals.

