Operació Borrasca
La jutgessa deixa en llibertat l'exsecretari d'Estat de Seguretat del PP, Francisco Martínez
Estava acusat de jugar un "rol central" en la presumpta xarxa de ciberatacs liderada pel ‘hacker’ José Luis Huertas, conegut com a ‘Alcasec
La jutgessa de l'Audiència Nacional espanyola, María Tardón, ha acordat aquest dijous la llibertat de Francisco Martínez, exsecretari d'Estat de Seguretat durant el govern de Mariano Rajoy, que estava en presó provisional des del 29 de maig en el marc de l'anomenada operació Borrasca.
La decisió s'ha pres després que la Fiscalia hagi sol·licitat la seva posada en llibertat en considerar que les proves que el vinculen amb el cas ja estan assegurades, segons han informat fonts jurídiques a l'agència EFE. Aquesta circumstància ha estat confirmada per la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional.
Martínez estava acusat de jugar un "rol central" en la presumpta xarxa de ciberatacs liderada pel ‘hacker’ José Luis Huertas, conegut com a ‘Alcasec’, que també es troba en presó provisional. La jutgessa va decretar l’ingrés a presó fa una setmana per risc de destrucció de proves i per la gravetat dels fets investigats, relacionats amb l'accés il·lícit a dades fiscals i bancàries.
NACIONAL
Hackejades dades a Andorra per extorsionar evasors fiscals
Redacció