Les empreses qüestionen l’acord
Un terç dels enquestats per l’organisme consideren que les conseqüències d’acostar-se a la UE seran negatives
La majoria del teixit empresarial del país gira l’esquena a l’acord d’associació amb la UE. Un terç considera que les conseqüències seran negatives, més de la meitat afirmen que o bé no tenen prou informació o bé els és indiferent, i només un 14,7% es posiciona obertament favorable a intensificar les relacions amb Europa. El que significa que només una de cada tres votaria que sí en cas que el referèndum se celebrés aviat. Així es desprèn de l’enquesta que la Cambra de Comerç va efectuar entre el juliol i el desembre de l’any passat a 862 empreses. Les xifres i conclusions les va presentar en roda de premsa ahir al matí la directora de la Cambra, Sol Rossell, i el president, Josep Maria Mas.
L’organisme va evitar posicionar-se a favor de cap opció, tot i destacar l’enorme bossa d’indecisos com a focus de la problemàtica. Amb els resultats s’evidencia el desconeixement envers elements complexos i allunyats de la realitat quotidiana de les empreses que no tenen informació entenedora, contextualitzada i orientada a resoldre dubtes concrets per a les seves especificitats. Una afirmació que va compartir Mas: “Les empreses reclamen una comunicació més sectorial des de Govern per veure quin impacte hi ha en cada àmbit.” La idea també la va defensar Rossell, que va assegurar que calen “més reunions amb els empresaris perquè puguin conèixer al detall l’impacte que pot tenir l’acord”. Les branques amb percentatges elevats pel que fa a la manca de posicionament degut a disposar d’informació insuficient són el transport i emmagatzematge (41,2%), les activitats recreatives i altres serveis (37,2%), la indústria (36%), l’hoteleria (34,2%) i el comerç (33,5%). Entre els que es mostren indiferents, amb percentatges de prop del 30%, apareixen l’hoteleria, l’educació i sanitat, i la informació i comunicacions.
La visió més negativa recau en les activitats immobiliàries (47,1%) i les activitats professionals i administratives (37,9%). A aquestes se sumen el transport i emmagatzematge (35,3%), l’educació i sanitat (32,4%) i la construcció (32,1%).
A l’altre extrem, el sector financer i d’assegurances és el que mostra una percepció més favorable, sent un 31,3% que preveuen un impacte positiu de l’acord sobre la seva activitat. Tot i així, fins a una de cada tres empreses d’aquest mateix sector anticipen efectes negatius, la qual cosa posa en relleu una divisió d’opinions entre expectatives d’oportunitat i de risc. Entre els sectors amb una visió relativament més positiva també es troba el d’informació i comunicacions (20,8%), si bé en aquest cas el pes de les respostes desfavorables és més elevat (31,9%).
Possibilitat de benefici
Només una quarta part de les empreses afirmen haver identificat possibles beneficis derivats de l’acord, sent un 25,8% del total de les preguntades, de manera que fins al 74,% són incapaces de considerar l’acostament a la Unió Europea avantatjós per als diferents sectors. Un 42,6% perquè asseguren que no incrementaran els aspectes positius i el 31,6% no tenen prou coneixements per opinar amb criteri sobre aquesta qüestió. En general i de manera lògica, els sectors amb una orientació externa més gran o amb activitats regulades en àmbits europeus tendeixen a veure-hi més beneficis potencials. Entre els avantatges principals sobresurt la facilitat d’accés al mercat comú europeu identificada com una oportunitat per expandir la seva activitat i millorar les seves perspectives de creixement.
Des de la Cambra de Comerç aposten per la “voluntat d’expandir les reunions sectorials a un nombre més ampli d’interessats i obrir una nova línia informativa amb trobades liderades per experts independents”, per tal de “garantir que tothom pugui formar-se’n una opinió pròpia, informada i amb criteri”.