CAMBRA DE COMERÇ
L’economia segueix creixent des del 2020
La construcció es manté líder en el segon semestre del 2024 per la demanda d’habitatge
L’economia andorrana ha tancat l’any 2024 amb un balanç positiu i molt millor del que s’havia previst inicialment, així que ja s’encadenen quatre anys consecutius d’expansió amb un ritme anual de creixement superior al de la zona euro. Així ho va fer saber la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis ahir al matí amb els resultats de la 56a edició de clima empresarial corresponents al segon semestre del 2024, en què es van enquestar un total de 862 empreses. Segons les dades avançades pel departament d’Estadística, el PIB real ha augmentat un 3,4% anual el 2024, vuit dècimes més que el 2023 (+2,6%). El dinamisme de l’activitat al llarg del darrer any es recolza en el vigor del consum privat i en l’excel·lent comportament del turisme, que ha continuat batent rècords i contribuint de forma molt significativa al creixement econòmic.
Des d’un punt de vista sectorial, la construcció i els serveis es mantenen com els principals motors, mentre que la indústria ha continuat consolidant la millora iniciada el 2023, però dins uns registres encara modestos. El lideratge de la construcció recau en la millora de les condicions de finançament i la fortalesa de la demanda d’habitatges en un context de fort increment del nombre de llars, que han afavorit aquest impuls notable de l’activitat del sector. L’evolució de la marxa dels negocis ha continuat sent molt satisfactòria: el 43% de les empreses han considerat bona la situació, mentre que només han estat el 4% les que l’han valorat de dolenta. El sector dels serveis ha continuat amb un creixement sòlid i es manté com el principal impulsor de l’activitat el 2024, i el turisme ha continuat mostrant xifres molt positives, tot i que amb avenços més moderats, com era d’esperar, després del fort ritme d’expansió dels darrers anys. La solidesa de la demanda turística es basa en el bon comportament del turisme de proximitat, que ha comptat amb el suport d’un mercat espanyol dinàmic i d’una reactivació significativa del turista francès.
El PIB real puja el 3,4% anual el 2024, vui dècimes superior al del 2023
La tendència positiva dels negocis ha permès millorar la facturació i afavorir la continuïtat de la recuperació dels volums d’inversió. En detall, la construcció, després d’acumular tres exercicis de pujades molt intenses en la facturació, ha experimentat un augment contingut de la xifra (+1,0% de mitjana). Aquest ajustament respon a una evolució més normalitzada un cop consolidat l’impuls excepcional de la fase postpandèmica. Pel que fa a la indústria, la millora dels negocis ha estat molt discreta, amb un increment interanual mitjà de la xifra de facturació de l’1,5%. El sector serveis és el que ha mostrat una dinàmica més positiva pel que fa a l’evolució de la xifra de vendes, amb un augment anual mitjà del 3,4%. A escala desagregada, els subsectors que han experimentat un ascens més important de la facturació són les activitats immobiliàries (8,8%), els serveis professionals i administratius (7,8%), l’educació i salut (6,5%), i les activitats financeres i d’assegurances (5,8%). En paral·lel, els àmbits lligats al turisme han mantingut una trajectòria positiva, però amb registres moderats.
El 43% de les empreses han considerat bona la situació
Previsions del 2025
Amb vista al primer semestre d’aquest any es preveu que l’economia segueixi creixent per damunt de la zona euro, però ho farà amb menys intensitat que el 2024. La construcció seguirà creixent a un ritme elevat durant els pròxims mesos. Pel que fa als serveis, les perspectives empresarials es mostren més optimistes que uns mesos enrere i suggereixen una intensificació del ritme d’activitat de cara als mesos vinents. En un context amb l’alentiment econòmic europeu i l’entorn global més incert, especialment pel que fa a les relacions comercials, podrien limitar l’activitat exterior de la indústria. Al sector turístic les expectatives són optimistes i s’espera que el dinamisme es mantingui.