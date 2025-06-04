Política
Un error en la consulta a Interpol va permetre que el pròfug cercat a Xile obtingués la residència
L'home va ser detingut al Pas el 9 d'abril per la vinculació amb dos homicidis
"L'encarregat de la verificació prop de la base de dades de la Interpol no va advertir que hi havia una anotació coincident amb la identitat de l'individu". És la resposta que la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha donat a Carine Montaner per la pregunta sobre com pot ser que hagués obtingut l'autorització de residència i treball un temporer detingut al Pas de la Casa el 9 d'abril passat que estava recercat per les autoritats de Xile per uns homicidis del novembre de l'any passat.
La titular de Justícia i Interior indica que l'informe fet per determinar què havia succeït en aquest cas del temporer de nacionalitat colombiana cercat a Xile que vivia al Pas revela que va presentar l'autorització el 21 de novembre del 2024, es van seguir els procediments fixats i "va superar les verificacions efectuades pels departaments de policia d'Immigració" i va obtenir el permís per residir i treballar al país. El 10 de febrer la secretaria general de la Interpol va publicar una nota per sol·licitar l'arrest provisional de l'home per una ordre d'extradició, i va ser detingut.
Les comprovacions posteriors sobre el procés seguit han evidenciat que quan se li va donar l'autorització d'immigració no hi ha havia cap ordre de detenció contra ell però l'error es va produir perquè la persona que va verificar les dades d'Interpol no va advertir la coincidència amb una nota sobre aquest individu. Molné relata que "en conseqüència no va consultar la identitat, fet que hauria activat el protocol de verificacions corresponent i no es va posar en marxa el doble sistema d'alerta previst en aquestes situacions" que hauria comportat descobrir que estava en recerca a Xile per dos homicidis i s'hauria rebutjat la sol·licitud del temporer.
La ministra explica el procediment que se segueix per comprovar que no tinguin causes penals les persones que obtenen la residència al Principat. I assenyala que quan una persona sol·licita l'autorització de residència ha de portar un certificat d'antecedents penals del país de la seva nacionalitat i de tots els països on hagi residit, i la policia verifica que els documents són legals. Molné especifica que qualsevol immigrant ha de presentar a més una declaració jurada per deixar constància que no té antecedents policíacs ni al país d'origen ni en cap altre, ni causes penals pendents. I remarca que el tractament intern de les sol·licituds comporta fer les verificacions escaients al sistema d'informació policial i a les bases de dades de la Interpol, segons exposa en la resposta publicada al Butlletí del Consell General avui.
La ministra ressalta que encara ara no es pot saber quin tipus de notificació havia publicat la Interpol en data 21 de novembre del 2024, quan el pròfug va presentar la petició d'immigració. Ester Molné defensa que el Principat disposa de mecanismes per detectar l'entrada i l'establiment al país de persones que representin un risc per a la seguretat de l'Estat "i que aquests mecanismes són eficaços i funcionen correctament. No obstant això, s'han implementat mesures per millorar els procediments interns i per reforçar els mecanismes actuals".