Europa
Casal aposta per una comunicació "personalitzada" per esvair dubtes sobre l'acord
El ministre ha remarcat la "voluntat" del Govern d'intensificar "la comunicació"
El ministre portaveu del Govern, Guillem Casal aposta per una comunicació "personalitzada" per esvair dubtes sobre l'acord d'associació amb Europa. Així ho ha afirmat a la roda de premsa posterior al consell de ministres, preguntat sobre les dades de l'enquesta de la Cambra de Comerç, que mostren que un 33% estan en desacord i que més de la meitat no tenen prou informació o són neutres a l'acord.
NACIONAL
Les empreses qüestionen l’acord
Blanca Castellví
En aquest sentit, Casal ha remarcat la "voluntat" del Govern d'intensificar "la comunicació". "No és una dada nova, hem de fer una comunicació més concreta, amb més volum de detall", ha assenyalat. El ministre ha destacat que l'acord té un abast "molt significatiu", i que tot i haver mantingut diverses trobades amb el teixit empresarial cal "acabar de personalitzar". En aquest sentit, ha confirmat que l'executiu tenia previst fer-ho abans del referèndum, però ha reconegut que hauran de fer-ho abans "perquè és el que reclama la ciutadania".
Guillem Casal ha defensat les bondats de l'acord d'associació, adduint que és un dels millors mecanismes per quan "no va bé la conjuntura econòmica". Ha recordat que en una situació de post pandèmia, un gran percentatge dels enquestats reclamava "un mecanisme de diversificació econòmica, que és l'acord". El ministre ha assegurat que l'acord amb la Unió Europea permetrà "tirar endavant nous sectors sense tant creixement demogràfic" per fer front al "creixement sostenible".