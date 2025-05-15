CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL
La quota d'estiu serà de 500 treballadors
És la mateixa que l'any passat i es podrà ampliar un 30% si s'esgota
La quota d’estiu serà de 500 treballadors, amb un 30% ampliable segons les necessitats. Així s’ha decidit avui en el marc del Consell Econòmic i Social, que s’ha celebrat aquesta tarda. La decisió l’ha explicat la ministra de Treball, Economia i Habitatge, Conxita Marsol, que ha apuntat que la xifra és la mateixa que la de l’any passat.
El president de la CEA, Gerard Cadena, ha valorat positivament la quota i ha destacat que "hi ha marge per cobrir totes les necessitats dels empresaris" amb el 30% prorrogable, ja que l’any passat es va tancar amb 557 treballadors.
L’altre gran punt de la trobada ha estat la presentació de propostes per part de l’USdA i la CEA per millorar la representació dels treballadors a les empreses. En aquest sentit, Marsol ha celebrat que s’ha avançat en aquest aspecte i ha anunciat que, de cara al juliol, ja es podran presentar les primeres mesures consensuades entre sindicat i patronal, que hauran de passar pel Consell General.