Només el 14% de les empreses consideren l'acord amb la UE favorable per al seu sector
Activitats financeres i d'assegurances és l'àmbit amb una visió més positiva envers l'acostament a Europa
Els resultats de les enquestes de la Cambra de comerç, en què han participat 862 empreses, no donen una visió homogènia sobre l'impacte potencial de l'acord d'associació amb la Unió Europea. D'aquesta manera, només un 14,7% de les empreses considera que l'acord podria tenir un impacte favorable sobre la seva activitat. Per contra, una tercera part de les empreses, el 32% anticipa un efecte desfavorable, mentre que un 24,5% adopta una posició neutra o indiferent. D'altra banda, un 28,8% afirma que no té clar quin podria ser l'impacte o que no disposa de prou informació per valorar-lo.
En aquest sentit, el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, Josep Maria Mas, ha expressat que "les empreses reclamen una comunicació més sectorial des de Govern per veure quin impacte hi ha en cada sector". Una idea compartida per la directora de la Cambra, Sol Rossell, qui destaca que "de les enquestes es desprèn que calen fer més reunions sectorials amb els empresaris sobre l'acord d'associació perquè puguin conèixer més al detall l'impacte que pot tenir l'acord en els seus sectors". En els sectors com l'hoteleria (30,3%), l'educació i sanitat (29,7%) i el d'informació i comunicacions (29,2%), sobresurt un pes rellevant de respostes neutres o indiferents.
A més, "de les 862 empreses consultades, el 42,6% no creuen que l'acord d'associació amb el mercat europeu proporcioni algun benefici directe per a la seva activitat", ha afegit Mas, de la mateixa manera que "el 57,4% identifiquen algun risc potencial amb l'acord d'associació".
L'àmbit de les activitats financeres i d'assegurances disposa de la perspectiva més positiva envers l'acostament a la Unió Europea, amb un resultat del 31% en les enquestes, mentre que des del sector de les activitats immobiliàries, fins un 47% dels vots ho consideren desfavorable.