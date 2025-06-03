Informe Cambra
L'economia encadena quatre anys consecutius d'expansió
La construcció lidera el creixement el segon semestre del 2024
L'economia ja encadena quatre anys consecutius d'expansió amb un ritme anual de creixement superior al de la zona euro. El PIB real ha augmentat un 3,4% anual el 2024, vuit dècimes més que el 2023 en què va ser de 2,6%. Així ho han explicat la directora de la Cambra de Comerç, indústria i Serveis, Sol Rossell, i el president Josep Maria Mas aquest matí en la roda de premsa de presentació de l'enquesta de conjuntura del segon semestre del 2024.
La construcció i els serveis es mantenen com els principals motors del creixement econòmic, mentre que la indústria ha continuat consolidant la millora iniciada el 2023, tot i que encara dins d'uns registres modestos. Pel que fa a la construcció, la millora de les condicions de finançament i la fortalesa de la demanda d'habitatges, en un context de fort increment del nombre de llars, han afavorit aquest impuls notable de l'activitat del sector.
Només el 14% de les empreses consideren l'acord amb la UE favorable per al seu sector
Blanca Castellví
Les perspectives per al 2025 apunten que l'economia andorrana seguirà creixent per damunt de la zona euro, però ho farà amb menys intensitat que el 2024.