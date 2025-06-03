Medi ambient
Els estudis demostren que les emissions del forn no influeixen en l'entorn
L'any passat es van cremar 50.878 tones de residus
Les emissions del Centre de Tractament de Residus continuen estant "molt per sota" dels nivells legals i de referència nacionals i internacionals segons diversos estudis. Aquests, s'han dut a terme per avaluar el possible impacte de la instal·lació en l'entorn i mostren que no es pot determinar una influència de la seva activitat en l'entorn. Aquestes són les principals conclusions a les que ha arribat la comissió d'informació i vigilància del CTR, que s'ha reunit aquest matí sota la presidència del ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal.
50.878 tones cremades l'any passat
El forn va cremar 50.878 tones l'any passat, que van permetre injectar a la xarxa de FEDA 15.821 MWh d'energia elèctrica. Això representa el 12% de la producció nacional. També s'han aprofitat 15.772 MWh d'energia tèrmica que s'han distribuït a través de la xarxa de calor de FEDA Ecoterm a Andorra la Vella. Aquesta energia, que es recupera gràcies a les xarxes de calor, ha permès distribuir l'equivalent al consum de 1.674 llars.
