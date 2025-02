El forn supera per tercer cop les 50.000 tones cremades

Publicat per Gerard del Castillo Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La planta de tractament de residus de la Comella va gestionar l’any passat un total de 50.878 tones, segons els indicadors publicats per CTRASA. Aquesta xifra representa un increment de 2.165 tones respecte al 2023, quan se’n van tractar 48.713. Amb aquest volum, la planta aconsegueix la seva segona millor dada històrica, només superada per les 50.901 tones del 2019, l’any en què per primera vegada es va superar la barrera de les 50.000. Aquest augment en el volum de residus tractats trenca amb la lleugera davallada registrada el 2023 respecte al 2022 i confirma la tendència a la consolidació de la infraestructura com un element clau en la gestió de residus del país.