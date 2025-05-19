Economia
L'augment dels lloguers eleva la inflació al 2,2%
L'Índex de Preus al Consum (IPC) es va situar en un 2,2% a l'abril, una dècima per sobre de l'indicador del març, segons la variació anual que publica Estadística, confirmant la mateixa xifra avançada a principis de mes. L'increment de la inflació està motivat per la variació mensual a l'alça d'un 0,4%, que està provocada per l'encariment dels lloguers dels pisos i s'ha vist compensada per la baixada de preus dels carburants, segons detalla l'informe.
Estadística assenyala que la inflació subjacent, que no té en compte els productes frescos ni l'energia, es va tancar en un 3% el mes passat. L'evolució dels preus als països del voltant ha anat a la baixa a Espanya, on ha descendit del 2,3% del març al 2,2% de l'abril, i a França s'ha mantingut en un 0.8%.