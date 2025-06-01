Successos
Troben un cos que podria ser d'un dels catalans desapareguts fa mig any al Pirineu francès
La gendarmeria francesa creu que per la roba es tractaria d'Esteve Carbonell
Un grup d'excursionistes ha trobat un cos aquesta tarda a la part baixa del pic de Rulhe, a l'Arieja, que podria ser d'un dels dos catalans desapareguts el 7 de desembre de l'any passat. Així ho ha confirmat la gendarmeria francesa, apuntant que el cos ha estat traslladat a Tolosa. Fonts de la gendarmeria apunten que per la roba podria ser Esteve Carbonell, un berguedà que va desaparèixer als Pirineus occitans juntament amb la manresana Txell Fusté.