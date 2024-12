El senyal dels dispositius mòbils de la parella es va perdre prop d'un refugi

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El senyal dels dispositius mòbils de la parella va desaparèixer prop d'un refugi, segons ha pogut saber el diari 'El Periódico'. "Els professionals han detectat que el senyal dels dispositius mòbils de la parella es perden uns metres més amunt de l'àrea on s'havien concentrat la recerca fins ara" apunten des del mitjà de comunicació citat anteriorment, i on la germana de l'excursionista desapareguda ha explicat que prop d'allà hi ha un refugi on es podrien haver resguardat.

Els bombers han tornat a sortir aquest matí en la recerca dels dos excursionistes catalans desapareguts dissabte passat al pic del Rulhe. L'operatiu d'avui s'ha concentrat a la zona entre la collada de Juclar i els estanys de Fontargente. "Hem sortit a les 7 hores del matí, perquè hem vist una escletxa de bon temps, amb un helicòpter i tres efectius" expliquen des del cos, que remarquen que ells s'ofereixen voluntàriament cada dia i és la gendarmeria qui els hi demana ajuda si veuen convenient, i el lloc on s'ha de focalitzar aquesta.

El cos de bombers ha buscat en la zona anteriorment mencionada tant per aire com per terra, sense èxit. "Cada dia que passa s'allunya més la possibilitat de trobar-los amb vida" relaten des de bombers, tot remarcant que depèn de la calor que faci aquests dies, podria baixar el nivell de neu -que supera el metre d'alçada- i "després, si els cossos estiguessin tapats per la neu, es podrien deixar entreveure". Però l'esperança és l'últim que es perd, i els bombers assenyalen que continuaran buscant la parella fins que la gendarmeria francesa doni per tancada la recerca.

Voluntaris amics de la parella s'han unit a la recerca, segons informa 'El Periódico'. Respecte a aquest fet, el cos de bombers tem que "si els voluntaris no són professionals o experts en muntanya, puguin arribar a ser més un problema que una solució" tot recordant que el temps a alta muntanya canvia bruscament i és important anar equipat i conèixer el terreny. "Avui hem tornat a les 14 hores perquè canviava el temps, però si no coneixes bé la muntanya, no pots preveure aquest canvi" expliquen des del cos.