Els advocats dels interns acusen de "tortura" les accions dels penitenciaris
Consideren que els autes dictats per la Batllia de guària són "jurídicament inacceptables"
Els advocats que representen als interns afectats per l'episodi d'orina d'ahir a la nit a la Comella, acusen els penitenciaris "d'un delicte de tortura o de tractes degradants, i una clara vulneració dels drets reconeguts a la Constitució i al Conveni Europeu de Drets Humans". Així ho ha comunicat Silvestre advocats, apuntant que "és intolerable acollir-se a protocols per justificar per part d'alguns funcionaris, el no accés a una dutxa ni aigua per rentar-se, així com no subministrar roba per canviar-se i negar un trasllat de cel·la".
Els advocats creuen que "mantenir a tres persones recloses en un espai de 8 metres quadrats sense llum, i una altra persona amb afectacions mentals al seu llit, orinat a sobre, no és la forma ni el mode de tractar un ésser humà". Tampoc consideren una bona praxi el fet de no haver donat la possibilitat de canviar-se de roba o rentar-se als altres dos interns.
Autes "jurídicament inacceptables"
Els defensors dels interns consideren els autes dictats per la Batllia de guàrdia "jurídicament inacceptables", per no haver practicat cap prova i haver resolt la petició sense escoltar les víctimes. "Aquesta gravíssima situació no té cabuda en una administració de justícia d'un estat de dret del segle XXI", apunten, tot fent una crida a "investigar rigorosament qualsevol indici de vulneració de drets humans". Per aquest motiu, els advocats han formulat una denúncia davant la Fiscalia General i han explicat que "recorreran les resolucions d'inadmissió de la Batllia de guàrdia".