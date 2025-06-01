Memòria SAAS
124 persones van conviure al Cedre l'any passat
80 dones i 44 homes
Durant el 2024 han conviscut al centre residencial el Cedre un total de 124 persones, amb una majoria de dones, ja que eren 80 enfront de 44 homes. Pel que fa a les edats, la mitjana entre les dones era de 83 anys i entre els homes, de 78. Segons les dades recollides a la memòria del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) del 2024 els ingressos nous a la residència van ser de 35 persones, deu de les quals homes i 25 dones, amb una mitjana, respectivament, de 83 i 84 anys. Si es tenen en compte les dades del 2023, tenim que el 2024 hi ha hagut més persones que han viscut al Cedre, ja que llavors van ser 90, amb un volum de 20 ingressos.
Cal recordar que durant l’any 2024, la residència el Cedre ha augmentat la seva capacitat en dinou llits residencials arran del trasllat dels llits hospitalaris del servei d’Envelliment i Salut de subaguts a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. A més, segons consta en la memòria del SAAS, al llarg de l’any passat es van dur a terme diverses reformes estructurals i de recondicionament a la planta baixa del centre (gimnàs, sales polivalents i cafeteria) i a la part exterior (terrassa i jardins), fent d’aquestes zones "uns espais més amables tant per residents com per les seves famílies". A més, es posa en relleu que el servei de cafeteria dels caps de setmana ha ampliat l’horari d’atenció a tots els dies de la setmana de tal manera que "es facilita un espai comú entre els residents i les famílies on poden socialitzar i relacionar-se en un espai més distès".
Més enllà de les millores en la infraestructura, també s’ha modificat l’organigrama del Cedre amb la incorporació de dos professionals d’infermeria referents que garanteixen la continuïtat assistencial al centre, assegurant el suport i l’atenció els 365 dies de l’any durant tot el dia, tant als residents i les famílies com als professionals.
I durant el mes d’abril del 2024 la residència va acreditar la re-certificació del sistema de gestió de qualitat de la norma ISO 9001:2015.
Quant a les activitats individualitzades i grupals, que es duen a terme tant a dins com a fora del centre cal destacar que se'n van fer 429 al Cedre i 42 externes (sortides, esdeveniments...).
