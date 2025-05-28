MEMÒRIA
L’hospital registra 8.385 ingressos el 2024
L’ocupació dels llits va ser del 84,9% i l’estada de mitjana dels malalts, de 3,96 dies
El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha registrat un total de 8.385 ingressos hospitalaris durant l’últim exercici, segons recull la memòria d’activitat assistencial que van publicar ahir, mentre que el 2023 els ingressos van ser de 8.555 i el nivell d’ocupació va ser del 81,4%. La xifra consolida l’activitat del centre hospitalari, amb un índex d’ocupació el 2024 dels llits convencionals del 84,9% i una estada mitjana de 3,96 dies per pacient.
Pel que fa a la unitat de cures intensives (UCI), el nombre d’ingressos ha estat de 609 pacients, amb una ocupació mitjana del 47,9% i una estada lleugerament inferior, de 3,43 dies. L’hospital Nostra Senyora de Meritxell va registrar un augment del 25% d’ingressos a l’UCI l’any passat, amb un total de 609 respecte als 124 del 2023. L’estada mitjana va ser de 3,43 dies i l’índex d’ocupació, del 47,9%
44.104 pacients visitats al servei d’urgències
D’altra banda, l’hospital va registrar 2.568 intervencions quirúrgiques amb ingrés i 3.243 de cirurgia major ambulatòria, que representa un total de 5.811 intervencions quirúrgiques l’any passat. Respecte a l’activitat al servei d’urgències, va disminuir lleugerament respecte al 2023 i el 2024 es van registrar un total de 44.104 pacients visitats (42.467 a l’hospital i 1.637 al Pas de la Casa), mentre que el 2023 eren 44.139.
Els ingressos disminueixen lleugerament respecte al 2023
La memòria també recull altres indicadors destacats, com ara els 459 parts registrats durant l’any, i més de 53.000 exploracions a l’àrea de diagnòstic per la imatge. En el cas del laboratori clínic, es van gestionar 112.814 peticions, mentre que les intervencions quirúrgiques sumen un total de 5.811, entre cirurgia major ambulatòria i operacions amb ingrés.
Dels indicadors de qualitat, l’informe indica un lleuger decreixement de la taxa bruta de mortalitat, que se situa en un 3,2%, mentre que el 2023 era del 3,5%. Les visites al CAP han augmentat i s’han situat en les 128.756, respecte a les 119.007 del 2023.
Les visites al CAP han augmentat i s'han situat en 128.756 en total
L’informe destaca l’atenció a domicili, que augmenta respecte al 6,9% del 2023, i l’any passat va representar un 7,2% de l’activitat assistencial, i l’increment del 5% de les visites de prepart i postpart als centres, i del 12% pel que fa a les visites de postpart que realitza la llevadora al domicili de la mare i el nadó 48 hores després de l’alta hospitalària.
Pressupost del SAAS
El SAAS va gestionar l’any passat 105 milions d’euros de pressupost i va tenir 104,8 milions d’ingressos. Així, el pressupost s’ha incrementat respecte al 2023, quan era de 96,3 milions.
Les despeses van ascendir a 104,8 milions, mentre que el 2023 eren de 91,5 milions. Aquestes es divideixen en 59,4 destinats a personal, 5,3 milions més que l’any anterior; 41,3 milions a despeses generals, i 4,1 a inversió, bastant per sobre respecte a l’any passat, quan la inversió era de 2,1.
El SAAS va créixer en recursos humans. L’any passat comptava amb 1.482 treballadors, mentre que el 2023 van ser 1.312.