Retencions a l'avinguda Tarragona i la Margineda per la prova de ciclisme en ruta aquest matí
La sortida de Sant Julià en sentit Andorra la Vella i l'avinguda d'Enclar en sentit nord també han experimentat trànsit dens
L'avinguda Tarragona en sentit sud i l'avinguda Santa Coloma en ambdós sentits han patit retencions a causa de la prova de ciclisme en ruta dels Jocs dels Petits Estats Andorra 2025. El trànsit dens ha començat a les 11 hores a l'avinguda Santa Coloma i a dos quarts de dotze s'hi ha afegit l'avinguda Tarragona, segons ha informat el servei de mobilitat. Les retencions direcció Sant Julià començaven a la rotonda del quilòmetre 0 i finalitzaven a la rotonda de la Margineda, mentre que en sentit nord donaven inici a la Margineda i acabaven a la Baixada del Molí.
La sortida de Sant Julià en sentit Andorra la Vella, així com la Margineda i l'avinguda d'Enclar en sentit nord també han experimentat trànsit dens.
La circulació ha tornat a estar fluida a tota la xarxa viària del Principat a les tres de la tarda.
Redacció