CIRCULACIÓ
Restriccions temporals de trànsit per la prova de ciclisme en ruta
L’afectació principal serà a l’avinguda Salou des de les 8.30 fins a les 14.30 hores
Els amants del ciclisme tenen una cita avui al matí amb motiu de la celebració de la prova de ciclisme en ruta que forma part del programa dels Jocs dels Petits Estats. Un esdeveniment esportiu d’alt nivell que implicarà afectacions importants en la mobilitat de la parròquia d’Andorra la Vella, especialment a la zona de l’Obac.
Segons va informar el comú, l’avinguda Salou quedarà completament tallada al trànsit entre la rotonda de la Comella i la rotonda de la Margineda des de les 8.30 fins a les 14.30 hores. Es tracta del tram amb més restriccions, ja que el tall serà continuat durant tot el matí i el migdia.
Altres vies importants de la localitat patiran interrupcions puntuals. És el cas de l’avinguda Tarragona, on el trànsit es veurà paralitzat en dues ocasions: de 10 a 10.30 hores i novament de 13 a 13.30 hores. Així mateix, la carretera de la Comella també experimentarà talls en dues franges horàries: 10.30 i 11 hores, i des de les 13.30 fins a les 14 hores.
La prova ciclista finalitzarà a l’Estadi Joan Samarra, punt on es preveu l’arribada dels competidors. Davant aquestes afectacions, el comú recomana als ciutadans planificar els desplaçaments amb temps d’antelació i tenir en compte els horaris de les alteracions viàries per evitar inconvenients. Per garantir la seguretat i la coordinació de tot el dispositiu, agents de circulació i voluntaris de Protecció Civil estaran desplegats al llarg de tota la jornada per assegurar la fluïdesa de la circulació i evitar incidents perquè la prova de ciclisme es pugui dur a terme amb les màximes garanties.