Relleu al Bisbat d'Urgell
Espot remarca que la "continuïtat institucional" queda garantida
El cap de Govern destaca que Vives ha estat un gran suport
Sensacions contradictòries del cap de Govern, Xavier Espot, després de conèixer la notícia que Josep-Lluís Serrano Pentinat passa a ser el nou Copríncep episcopal d'Andorra. Per una banda, Espot ha explicat que és una "bona notícia" i que "és un dia que hem de celebrar" perquè es garanteix la continuïtat episcopal, però també ha esmentat que és un dia una "mica trist" perquè "perdo una persona que m'ha acompanyat durant els meus sis anys de cap de Govern".
"Un dia històric", ha començat valorant Espot sobre el traspàs de competències episcopals. El cap de Govern s'ha felicitat pel treball que ha fet l'administració juntament amb el Bisbat d'Urgell i la Santa Seu per poder concebre el canvi del Copríncep episcopal. Espot ha posat de manifest que el canvi implica una "continuïtat institucional" que queda "garantida". I ha lloat la figura de Serrano Pentinat assegurant que "queda garantida amb una persona que està altament capacitada, i que reuneix totes les condicions necessàries per ser un bon bisbe d'Urgell i un bon copríncep d'Andorra".
El cap de Govern ha donat les gràcies a Joan-Enric Vives, recalcant que "no els hi amagaré, també és un dia una mica trist perquè perdo una persona que m'ha acompanyat durant els meus sis anys de cap de Govern. Una persona amb una gran experiència, que havia conegut molts moments difícils i que sempre m'ha servit de suport i això avui ho vull dir alt i fort". "En moments molt complicats, com la crisi de la Covid, la crisi de l'habitatge, en tots aquells moments en què he tingut dubtes, sempre he tingut una persona amb qui suportar-me i amb qui trobar un bon consell", ha afegit. Espot ha elevat la tasca i les funcions que ha exercit com a representant institucional del país, tot afirmant que ho ha executat "en un altíssim nivell". "És una persona que ha estat al costat de les institucions, que sempre ha sabut quin era el seu lloc, fins on podia arribar, per tant, ha fet honor a les disposicions constitucionals", ha afirmat. Alhora, li ha agraït la tasca que ha portat a terme fora de les fronteres representant el Principal. En aquest sentit, Espot ha declarat que "allà on ha representat el Principat d'Andorra els puc dir que ha donat una imatge extraordinària del nostre país. Estic convençut que el seu successor així també ho farà perquè també està capacitat per fer-ho".
El síndic general, Carles Ensenyat, ha ressaltat que "la valoració en general és molt bona". "Ahir vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ell i em va dir una cosa que m'agradaria comentar, que ell és servidor del poble andorrà i, per tant, amb aquest inici, com a servidor del poble andorrà, comença aquest nou copríncep. I és molt simbòlic que hagi dit aquesta frase", ha precisat Ensenyat. El síndic ha detallat que més enllà del seu paper institucional, Serrano també està aquí "per servir el poble andorrà, per aconseguir un país millor i, òbviament, per enriquir la nostra nació en molts aspectes, socialment, culturalment i econòmicament".
Oficialitat de la Santa Seu
El Govern ha fet pública al migdia la notificació de l'acceptació del Papa Lleó XIV de la renúncia de l'Arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, el que implica la immediata successió del bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano, per ocupar el seu lloc a la diòcesi, segons estableix el cànon 409 del Codi de Dret Canònic. Una successió que suposa en compliment de la Constitució que esdevé Copríncep d'Andorra, segons exposa en un comunicat.
Josep-Lluís Serrano, nou Copríncep episcopal
El Govern "celebra la continuïtat institucional i la pervivència de la figura del cap d'Estat indivís", destaca el comunicat, recordant que el cap de Govern destacava el 12 de juliol del 2024 quan es va nomenar Serrano relleu de Vives l'ampli recorregut pastoral i diplomàtic del nou Copríncep episcopal. Espot remarcava que era "la persona idònia per assumir la funció de cap d'Estat i representar de la millor manera possible el nostre país tal com ha fet en els darrers anys el copríncep Joan-Enric Vives".