Relleu al Bisbat d'Urgell
Andorra Endavant destaca que Serrano "és un perfil molt ben triat"
La formació de Carine Montaner afirma que s'obre una etapa institucional "de relació fluïda i constructiva"
Andorra Endavant ha valorat el relleu del Copríncep episcopal per assegurar que Josep-Lluís Serrano "és un perfil molt ben triat, digne del càrrec, i estem convençuts que exercirà amb honor, responsabilitat i respecte per la sobirania del nostre país". El partit que lidera Carine Montaner ressalta que el canvi al bisbat d'Urgell "obre una nova etapa institucional de relació fluida i constructiva entre institucions", segons expressa en un comunicat.
La formació política assenyala que el successor de Joan-Enric Vives destaca "per la seva qualitat humana, la seva sòlida formació i experiència internacional, i un tarannà dialogant i respectuós amb les institucions". Andorra Endavant mostra la "voluntat de col·laboració lleial amb el nou Copríncep episcopal, i li desitgem un mandat ple d'encerts i compromís amb el país"
