El doctor Joan Soler serà el nou responsable de salut mental

Assumirà les funcions a partir de diumenge 

El doctor Joan Soler Vidal és el nou cap de salut mental.

Redacció
Andorra la Vella

El consell directiu del SAAS ha nomenat el doctor Joan Soler Vidal com a cap de servei de Salut Mental. Soler assumirà les funcions com a responsable del servei a partir de diumenge. Unes funcions que fins al mes de febrer depenien del doctor Carlos Mur

El SAAS va informar el febrer que Mur havia presentat el seu "desistiment voluntari com a cap de servei de salut mental, per raons personals i familiars amb motivacions professionals sobreafegides". Des de l'1 de març, la doctora Rosario Pérez, metgessa especialista en psiquiatria, va assumir la direcció fins que s'ha resolt la convocatòria, on Pérez n'era l'altra candidata.

