Justícia
El TC obliga a reformular la sentència del cas de la 'cambrera de la droga' per errors
La sala del Tribunal Superior haurà de refer la resolució per a dos dels condemnats
La sentència del cas de la 'cambrera de la droga' s'haurà de canviar a causa de les "errades patents" en el procediment. Així ho ha notificat aquest matí el Tribunal Constitucional en dues resolucions publicades al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). La sentència del Tribunal Superior s'haurà de refer per a dos dels acusats, que són els que van promoure el recurs d'empara, per separat, al·legant la vulneració del dret a la jurisdicció.
En el primer cas, el condemnat està complint cinc anys de presó, i 'denuncia' que se l'ha condemnat per tràfic de cocaïna i d'haixix, tot i que la fiscalia mai no el va acusar mai de traficar amb haixix. L'acusat també manifesta que els magistrats van considerar-lo traficant en gran quantitat d'haixix, havent adquirit 400 grams, quan, segons defensa el condemnat, va rebre haixix per valor de 400 euros, que serien uns 100 grams.
L'altre condemnat, que se li va imposar una condemna de tres anys, defensa que no se li va aplicar l'atenuant de ser menor de 21 anys quan la producció del delicte, tot i que quan se'l va detenir ja havia superat aquesta edat. La defensa del noi demanava que se li podia aplicar de forma més notable l'atenuant d'edat jovenívola. I el Tribunal Constitucional ha conclòs que el Superior haurà de valorar aquest atenuant, o, com a mínim justificar el perquè de la rebaixa de quatre a tres anys que se li havia fet prèviament.
NACIONAL
El TS rebaixa a quatre anys i mig la pena a ‘la cambrera de la droga’
Daniel Muñoz