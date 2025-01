El TS rebaixa a quatre anys i mig la pena a ‘la cambrera de la droga’

El Tribunal Superior ha decidit rebaixar la pena de presó de S. F., coneguda com la cambrera de la droga del Pas de la Casa, reduint-li la condemna inicial de sis a quatre anys i mig. Aquesta resolució, que es va donar a conèixer ahir al matí, també ha beneficiat dos dels seus col·laboradors en l’anomenada operació Big Bang. Un d’ells ha vist reduïda la pena de quatre a tres anys de presó, mentre que un altre implicat ha estat condemnat a cinc anys d’expulsió del Principat i al retorn dels diners comissats. Tot i aquestes reduccions, el tribunal ha confirmat la pena de B. S., considerat el principal proveïdor de la xarxa. Aquest continuarà complint set anys de presó, haurà de pagar una multa de 50.000 euros i ha estat expulsat definitivament del país.

Durant el judici, es va constatar que l’anomenada cambrera de la droga distribuïa principalment cocaïna, tot i que també subministrava haixix i èxtasi. Segons el seu relat, els clients li enviaven missatges o acudien directament al bar on treballava per demanar la droga. Aquests intercanvis es duien a terme amb discreció al mateix establiment, on amagava les substàncies sota sobres de sucre o altres estris habituals del local. Quan això no era possible, els clients recollien els estupefaents al seu pis, on ella els deixava preparats.

Les investigacions van determinar que S. F. obtenia les substàncies a través de B. S., que actuava com a subministrador principal. El seu paper a la xarxa era el d’una intermediària que distribuïa petites quantitats a consumidors locals. L’operació Big Bang, que va permetre desmantellar aquesta estructura, va posar al descobert una organització formada per proveïdors, venedors i clients, amb activitats centrades en locals d’oci nocturn del Pas de la Casa.

El cas va tenir una gran repercussió al Principat, ja que va evidenciar l’existència de xarxes de tràfic de drogues en una de les zones més turístiques d’Andorra. La col·laboració de S. F. amb les autoritats, reconeguda com un atenuant, va ser clau per identificar altres implicats i posar fi a l’activitat il·lícita.