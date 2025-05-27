Interior
Els nets d'andorrans que hagin residit 10 anys al país obtindran la nacionalitat
El projecte de llei busca combatre procediments injustos detectats fins al moment
La llei de nacionalitat serà més flexible amb l'objectiu de combatre procediments que provoquen possibles injustícies. Així ho ha expressat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné en roda de premsa aquest matí.
Els canvis en la llei inclouen, en la transmissió de pares a fills, que no sigui necessari que un progenitor amb nacionalitat andorrana hagi residit 10 anys al país perquè la nacionalitat es transmeti al fill nascut a l'estranger, sinó que serà suficient amb què algun dels avis hagi viscut aquests 10 anys al Principat.
Un altre dels aspectes novedosos en aquesta llei serà la possibilitat de rebre la nacionalitat tot i que els 20 anys que de residència al país requerits siguin interromputs, si els darrers 5 s'ha viscut a Andorra.
Pel que fa a l'obtenció de la nacionalitat per l'escolaritat, tampoc caldrà que els 10 cursos requerits formin part de l'educació obligatòria, sinó que també comptabilitzaran el parbulari, dels 3 als 6 anys i el batxillerat.
NACIONAL
El còmput d’anys serà retroactiu
Redacció