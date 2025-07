Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La flexibilització dels criteris per accedir a la nacionalitat serà retroactiva, de manera que “aquelles persones que, quan entrin en vigor els canvis, ja portin 20 anys discontinus al país, podran beneficiar-se’n”. Així ho va explicar el cap de Govern, Xavier Espot, ahir després de la seva intervenció al Forbes Andorra Economic Summit.

Espot va aclarir que la reforma no reduirà els 20 anys necessaris per obtenir el passaport, sinó que permetrà assolir-los de manera discontínua. Actualment, hi ha persones que, tot i haver viscut molts anys al país, perden el còmput per haver marxat “sis mesos a cuidar un familiar”, va lamentar Espot, que va subratllar que l’objectiu de la reforma és resoldre situacions com aquesta. A més, no es tocaran les excepcions, com els tres anys si es contrau matrimoni amb un nacional o els deu anys si s’ha fet l’escolarització obligatòria a Andorra.

“Aquelles persones que ja portin 20 anys discontinus al país podran beneficiar-se’n” Xavier Espot, Cap de Govern

Els únics anys que s’hauran de fer seguits seran els darrers “tres o cinc”, segons el que decideixi finalment el Govern. Mentrestant, les recomanacions del Consell d’Europa segueixen apostant per reduir el termini a deu anys, una opció que Espot ha descartat. “Ens poden fer recomanacions, però no determinen les nostres decisions legislatives, i menys en un tema com la nacionalitat, que és una qüestió identitària i de competència nacional”, va afirmar el cap de Govern.

“El Consell d’Europa no determina les decisions legislatives, i menys en temes de nacionalitat” Xavier Espot, Cap de Govern

Asserenar la situació

“Sovint les guerres es generen per maniobres proteccionistes. Entre tots hem de treballar per calmar la situació.” Aquesta va ser la valoració de Xavier Espot sobre els aranzels de Trump, qui va anunciar ahir una treva de 90 dies i una reducció de la majoria de tarifes.

El cap de Govern va recordar que Andorra forma part de l’entorn europeu i, a més, compta amb un acord duaner que l’obliga a aplicar les tarifes establertes per la UE, excepte en el cas dels productes agrícoles. Però, fins i tot si no existissin aquests acords, l’impacte d’una recessió a Europa afectaria Andorra. “Quan el creixement econòmic de l’entorn es veu amenaçat, el poder adquisitiu dels nostres turistes i excursionistes disminueix, i això repercuteix directament en la nostra economia”, va explicar Espot.

Per aquest motiu, va concloure que confia que es trobi una solució que “no comprometi el lliure comerç, el creixement econòmic ni la pau mundial”.

Naturalesa humil

Espot va pronunciar el discurs inaugural del Forbes Andorra Economic Summit, on va destacar la necessitat de diversificar. Va subratllar que la societat andorrana té una tendència a la humilitat, deguda a la història del país. Això sovint provoca que “no siguem conscients de les oportunitats que tenim”, i a vegades cal l’impuls extern perquè el talent local en sigui conscient, va explicar. Tanmateix, va concloure apuntant que el gros de la feina ha de sorgir des de dins, tot i que a vegades calguin impulsos.

Cerni Escalé al Consell.Fernando Galindo