Andorra Endavant millora la IA després d'haver estat 'hackejada'

Aquest episodi ha permès millorar el cercador “en només 24 hores”

L'eina de recerca sobre l'acord que ha impulsat Andorra EndavantAE

Redacció
Andorra la Vella

Andorra Endavant ha anunciat, a través d’un comunicat, que ha reforçat l’eina d’intel·ligència artificial que va impulsar, després que aquesta fos posada a prova. El grup parlamentari ha agraït, “paradoxalment, a aquells que han intentat posar a prova el sistema”, ja que els ha recordat que “el risc d’actes malintencionats existeix”.

El grup recorda que aquesta eina és una iniciativa que té com a únic objectiu “informar gratuïtament i servir el bé comú”. Segons s’indica a la nota, aquest episodi ha permès millorar el cercador “en només 24 hores”. Destaquen que, arran de l’incident, ara l’eina és “més sòlida, més eficient i més segura que mai”. Des d’Andorra Endavant confien a no haver de reviure una situació similar, però adverteixen que, “si es dona el cas, estarem encara més preparats”.

