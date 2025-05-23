Ciberseguretat
Andorra Endavant millora la IA després d'haver estat 'hackejada'
Aquest episodi ha permès millorar el cercador “en només 24 hores”
Andorra Endavant ha anunciat, a través d’un comunicat, que ha reforçat l’eina d’intel·ligència artificial que va impulsar, després que aquesta fos posada a prova. El grup parlamentari ha agraït, “paradoxalment, a aquells que han intentat posar a prova el sistema”, ja que els ha recordat que “el risc d’actes malintencionats existeix”.
El grup recorda que aquesta eina és una iniciativa que té com a únic objectiu “informar gratuïtament i servir el bé comú”. Segons s’indica a la nota, aquest episodi ha permès millorar el cercador “en només 24 hores”. Destaquen que, arran de l’incident, ara l’eina és “més sòlida, més eficient i més segura que mai”. Des d’Andorra Endavant confien a no haver de reviure una situació similar, però adverteixen que, “si es dona el cas, estarem encara més preparats”.
NACIONAL
