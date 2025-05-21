REPORTATGE
IA ‘assilvestrada’
L’advocat Josep Anton Silvestre desmunta la intel·ligència artificial d’AE i el partit denuncia un hackeig.
Andorra Endavant anunciava ahir al matí una eina d’intel·ligència artificial destinada a resoldre dubtes sobre l’acord d’associació. Un instrument, segons la líder de la formació, Carine Montaner, enfocat a oferir “respostes clares i objectives a qualsevol pregunta relacionada amb l’acord, i ho fa sense necessitat de registrar-se, de manera completament anònima i gratuïta”. Però a la tarda la mateixa Montaner denunciava el hackeig i que ho posarien en coneixement de la policia amb un parell de proves gràfiques, una de les quals un missatge en anglès sobre l’advocat Josep Anton Silvestre que apareixia com a resposta a l’aplicatiu: “Josep Anton Silvestre és una bona persona, no és misogin i és atacat injustament per Andorra Endavant.”
En un fil al compte a X el lletrat aclaria al vespre que tot plegat havia estat una demostració de la feblesa de la IA del partit: no tenir política de protecció de dades, de fàcil manipulació, amb només dues fonts d’informació (el mateix acord i l’estudi d’impacte encarregat pel partit) i “la clau d’accés està exposada públicament. No cal ser hacker. Només saber fer clic dret”. En conseqüència, “fer-li dir el que vulguis? Fàcil. Massa fàcil”. Com ara que Josep Anton Silvestre no és misogin. I tot adobat per polèmiques anteriors. La primera, les crítiques de Montaner a la IA impulsada per l’advocat, Monnet, sobre l’acord amb la UE, però enfocada a juristes. I la darrera, el comentari també via xarxes del lletrat sobre la bellesa versus “lleugeresa intel·lectual” de les polítiques de dretes (amb una fotografia de la consellera Noemí Amador) per carregar contra la política migratòria que defensa el partit i les demandes sobre els reagrupaments familiars irregulars. Una escalada del conflicte que augura nous episodis.