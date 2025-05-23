Centre penitenciari

Els presos repartiran l'hora extra de pati entre el matí i la tarda

Els carcellers rebutgen els canvis pels problemes per organitzar el personal

L'hora de més de pati que faran els presos de la Comella es repartirà en mitja hora al matí i mitja a la tarda. És la fórmula que s'ha treballat en la reunió que han mantingut avui dos dels sindicats de la presó (l'SPA i l'SPP) amb la direcció. La postura dels dos sindicats és la mateixa; després de consultar-ho amb els afiliats s'ha constatat el rebuig pels problemes que pot comportar a nivell organitzatiu en un moment de falta de recursos. Però com que les dues organitzacions són conscients que és una mesura que en certa manera ve imposada pel ministeri i per les recomanacions internacionals i del mateix raonador s'ha buscat la fórmula que generi menys problemes. I aquesta seria obrir mitja hora abans el pati al matí i mitja hora abans a la tarda. Els reclusos que no vulguin sortir a l'exterior podran anar a la biblioteca o al taller en el mateix horari.

A petició dels sindicats, hi haurà dos carcellers a la garita de vigilància dels patis, el que també implica una reorganització de torns que s'ha d'acabar d'ajustar els propers dies.

