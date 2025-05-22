CENTRE PENITENCIARI
Pla d’actuació a la Comella amb una hora més de pati al dia per als presos
Els reclusos tenen ara cinc hores per sortir a l’exterior i la proposta és ampliar-les a sis
La ministra d’Interior, Ester Molné, va liderar ahir una reunió a tres bandes amb la direcció del centre penitenciari i representants dels tres sindicats de la presó per abordar actuacions que puguin revertir en la millora del dia a dia de la Comella i rebaixar les tensions actuals, que divendres passat van viure un nou episodi amb l’amotinament d’alguns presos, que es negaven a tornar a les cel·les després del temps de pati reclamant millores de les condicions d’internament. A les mesures ja implantades de més hores de televisió i d’aigua calenta a les dutxes, i segons fonts properes a la reunió, el ministeri en va proposar dues més: ampliar fins a sis les hores d’obertura de pati, fet que augmenta en una les actuals, i permetre als presos una trucada diària (ara en poden fer una cada dos dies). Els sindicats es van comprometre a estudiar la primera i donar una resposta en pocs dies perquè la voluntat ministerial és que es pugui posar en marxa aviat. Les fonts van assenyalar que no ho veuen amb mals ulls tot i que demanen que hi hagi dos agents penitenciaris a la garita de vigilància (ara hi ha un carceller), fet que implicaria canvis organitzatius. El que sí que genera un rebuig frontal entre els representants del personal són les trucades diàries, que consideren inviables per una qüestió de logística.
El ministeri treballa en canvis legislatius per afavorir la reinserció
Aquestes són les mesures de xoc immediates, però en paral·lel el ministeri treballa en d’altres de més envergadura, que impliquen canvis legislatius: de la normativa penitènciaria i del Codi de Procediment Penal. Es tracta d’incorporar mesures que afavoreixin la reinserció dels reclusos, l’organització i la seguretat, i la reducció de la presó provisional, sobre la qual també es va referir la ministra Conxita Marsol, que va fer de portaveu en la roda de premsa posterior al consell de ministres. L’actual règim penitenciari també l’ha qüestionat el Raonador del Ciutadà.