ENTREVISTA AL CAP DE GOVERN
Resposta de la UE i referèndum
Espot deixa clar que un cop el Parlament Europeu aprovi l’acord començarà el “compte enrere” per a la consulta
Queden dos anys per acabar una legislatura que està sent molt intensa. El cap de Govern, Xavier Espot, s’hi va referir ahir i aquest cop ho va fer de manera més generosa, donant més de detalls i concretant aspectes referents a l’acord d’associació, l’avortament, habitatge, salaris o pactes electorals que estan a l’agenda política. Preguntat pels periodistes a l’entrevista d’ATV, el cap de l’executiu va parlar amb detall sobre l’acord amb Europa tot assegurant que hi haurà referèndum tan aviat el Parlament Europeu l’aprovi –independentment de la naturalesa jurídica: “En aquell moment començarà el compte enrere per aconseguir la validació dels ciutadans”, va dir un Espot que va mostrar-se convençut que no hi ha millor alternativa. “Si ha de ser ratificat per tots els parlaments no podem esperar 10 ol 15 anys, això és inconcebible”, va subratllar.
“L’aprovació del Parlament Europeu activarà el compte enrere per al referèndum”
“Si és mixt es podrà aplicar la part no afectada, la gran majoria, de manera provisional”
Un bon text
El full de ruta és –amb l’aval dels electors– aplicar de manera provisional els punts que no envaeixen competències dels països, “que seran la gran majoria”. Per tant, va deixar molt clar que hi haurà referèndum: “Sense donar una data estic convençut que serà en aquesta legislatura.” El líder taronja va reiterar que depèn de Brussel·les, en espera que es pronunciï sobre el caràcter jurídic. Espot va remarcar que s’han respectat els límits vermells i s’han aconseguit períodes transitoris “llarguissíms que no es poden deixar perdre”. I de passada va enviar un missatge a l’oposició: “Hem de tocar de peus a terra, creure que és possible una renegociació és política ficció.” Espot va calendaritzar la despenalització de l’avortament: “Abans de final d’any es presentarà la proposició de llei”, tot apel·lant a la comprensió perquè no és fàcil per a l’Església, “ja que és un dogma de fe”.
“Pensar que es pot fer una renegociació amb Brussel·les és simplement política ficció”
“La proposició de llei per despenalitzar l’avortament es presentarà aquest any”
També es va esplaiar amb la presó i les queixes d’interns i agents. Després de retreure les paraules del Raonador del Ciutadà, “que no s’ajusten a la realitat”, va anunciar que la ministra de Justícia, Ester Molné, va presentar ahir als sindicats un pla d’acció i va deixar entreveure propostes: “Ser més generosos amb el temps de pati, amb les trucades i l’aigua calenta.” I va manifestar que s’està buscant un nou espai per traslladar alguns mòduls. L’objectiu és “reduir la població penitenciària amb més mesures com rebaixar el temps de presó provisional o més semillibertat”. Espot va ser entrevistat pel director general del Diari d’Andorra, Ignasi de Planell; la directora general adjunta d’ATV, Gemma Rial; el director de l’Altaveu, Alfons Miralles, i la directora de la SER, Marisol Fuentes.
“L’objectiu és reduir la població penitenciària per millorar les condicions dels interns”
NACIONAL
Liberalitzar el lloguer de cop, “un suïcidi”
Dolors Moreno
ESPOT REBUTJA UNA COALICIÓ DE DRETES QUE SIGUI UNA "RÈPLICA" D'ANDORRA ENDAVANT
El cap de l’executiu es va mostrar satisfet amb el compliment del programa electoral i va mostrar-se quasi segur que, després de repassar els compromisos i veure que “les nostres propostes estan molt avançades”, quan acabi la legislatura s’haurà acomplert “quasi tot”. I va aprofitar per referir-se a algunes de les mesures que s’han adoptat, com ara l’increment del salari mínim o la intervenció en el mercat de l’habitatge.