ENTREVISTA AL CAP DE GOVERN
Liberalitzar el lloguer de cop, “un suïcidi”
Espot assegura que hi haurà un aixecament progressiu de les pròrrogues dels contractes
L’habitatge va ocupar tot el primer bloc de preguntes de l’entrevista al cap de Govern. Poques novetats sobre una qüestió que està molt present a l’actualitat informativa, però Xavier Espot sí que va llançar un missatge clar respecte a què passarà el 2027 quan, per llei, finalitzin les pròrrogues forçoses dels contractes: “El 2027 no podem desintervenir d’un dia a l’altre, seria un suïcidi.” Sense concretar què s’hi farà, sí que va assenyalar mesures quirúrgiques, compensatòries, que impliquin algun tipus de regulació de preus i que ajudin a “anar desintervenint de manera progressiva”. Fins i tot, a un aixecament de les pròrrogues que impliqui el compromís dels propietaris de no aplicar increments exponencials als arrendaments. Però va insistir que “si volem resoldre la problemàtica hem d’anar a l’arrel, l’escassetat d’oferta”, i per això el parc públic o la Llei òmnibus i les mesures amb els pisos buits i els turístics. Aquestes dues conjuntament, va indicar, haurien de portar un miler de pisos més al mercat. Quant als pisos públics, i el desinterès pels oferts a Canillo, el va atribuir a la protecció de les pròrrogues, perquè “si el mercat estigués desregulat tindríem cua d’espera”. Però s’hi treballa “amb la vista posada a llarg termini”, en el citat aixecament de les pròrrogues i a tenir un coixí de protecció ampli. Per això, també va assegurar que els requisits d’accés al parc públic s’aniran flexibilitzant. “Les normes jurídiques són dinàmiques”, va reblar.
Un altre projecte en marxa és el de la reformulació del programa d’avals per ajudar a la compra d’un habitatge, després del fracàs de l’actual. “Segurament hi haurà una aportació més gran de l’erari públic perquè les persones facin el pas” i, va apuntar, també una contribució via tipus d’interès dels bancs.
Sobre els mals de l’especulació en el mercat immobiliari, Espot va defensar les mesures preses per frenar la inversió estrangera –replicant que també hi ha ciutadans d’Andorra que la practiquen–, i va admetre que malgrat que l’impost clarament no ha estat dissuasiu, sí que suposa un ingrés notable per a l’Estat i per dedicar-lo al parc públic: cinc milions de moment aquest any.
Salaris
Abordant la competitivitat salarial, Espot va justificar la revisió funcionarial perquè “no és de rebut haver suspès la gestió de l’acompliment durant tants anys” i perquè hi ha algunes graelles salarials que no són competitives. “No vol dir repartir caramels, vol dir ser justos i equitatius.” I al sector privat va instar patronal i sindicats a desencallar els convenis col·lectius com a via de revaloració dels sous.