Justícia
Govern modificarà la presó provisional
La rebaixa no serà dels terminis que demanen els advocats
El ministeri de Justícia i Interior està preparant una modificació del Codi de Procediment Penal per reduir la presó provisional. El canvi legal forma part d'un pla d'accions que està treballant la ministra Ester Molné que es presentarà "ben aviat" i que aborda l'estada dels acusats al centre penitenciari abans de la celebració del judici, segons va comentar la ministra Conxita Marsol ahir exercint de portaveu de l'executiu. Marsol va remarcar que Molné "hi treballa intensament" en aquesta qüestió i que es canviarà la presó provisional "en determinats casos". La rebaixa no arribarà però als terminis que ha demanat el Col·legi d'Advocats, segons ha pogut saber el Diari. El col·lectiu de lletrats va reclamar ahir que el màxim sigui de 8 mesos i no de 24 mesos com fixa ara la normativa.
Els advocats demanen que les instruccions durin només un any
Àlex Ripoll
