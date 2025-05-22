PROPOSTA A LA MINISTRA DE JUSTÍCIA
Els advocats demanen que les instruccions durin només un any
Els lletrats presenten modificacions del Codi de Procediment Penal i demanen que la presó provisional sigui de vuit mesos
El Col·legi d’Advocats (CADA) ha presentat al Consell General una proposta per limitar els terminis de la fase d’instrucció, la fase inicial d’investigació dels procediments penals, a un màxim d’un any. Aquest termini podria ser lleugerament superior si la causa és prou complexa i es justifica degudament. Un altre dels grans canvis que plantegen fa referència a la presó provisional. En aquest àmbit, el col·legi proposa que el termini màxim ordinari sigui de vuit mesos, prorrogables fins a dotze en casos molt específics. Actualment, amb totes les pròrrogues, es poden arribar a acumular fins a setze mesos i molts processos s’allarguen habitualment durant un any. Amb la reforma proposada, s’intenten evitar aquestes dilacions i garantir una major celeritat processal.
Les modificacions van ser explicades per la degana del col·legi, Sònia Baixench, que va detallar que formen part del conjunt d’ajustaments que els advocats volen introduir al Codi de Procediment Penal. Baixench va destacar que la iniciativa ja s’ha traslladat a la ministra de Justícia, Ester Molné, qui ha manifestat la voluntat de tenir la reforma enllestida abans de finalitzar la legislatura. Paral·lelament, la junta del col·legi s’ha reunit amb Ciutadans Compromesos i preveu iniciar una ronda de contactes amb la resta de forces parlamentàries.
Els lletrats també han sol·licitat modificacions en la Llei qualificada de la Justícia. Entre les propostes hi ha la regulació del dret a la baixa, la desconnexió digital i la flexibilització dels horaris hàbils per presentar escrits judicials. En aquest sentit, el vicedegà del col·legi, Miquel Bellera, va criticar que “no té sentit que només es puguin presentar escrits de 9 a 19 hores, quan amb el format digital el termini s’hauria de poder estendre fins a les 23.59 hores”.
Digitalització
La digitalització de la justícia no ha agradat als advocats, que consideren que “el sistema no és tan àgil com ens l’havien presentat”, va sentenciar Baixench, que va afegir que la percepció general entre els professionals “no és positiva”. Bellera va apuntar que els problemes són diversos, tant a escala de procediment com de connectivitat, i va lamentar que “no se’ns va tenir en compte a l’hora d’aplicar el sistema; no l’havíem vist mai funcionar i ens el vam trobar operatiu el mateix dia que es va posar en marxa”.
Una de les solucions proposades pel CADA, i que no es va escoltar, era iniciar la implantació del nou sistema amb un període de proves. Això hauria permès als professionals detectar-ne les deficiències i corregir-les abans d’estar sotmesos a la pressió dels terminis de presentació de documents judicials.
Aviat hi haurà canvis
La ministra de Presidència, Conxita Marsol, va assegurar que Molné està treballant “intensament” en la reforma del Codi de Procediment Penal i que ben aviat es posaran en marxa mesures dins d’un pla d’acció. Sobre la presó provisional, Marsol va augurar que “segur que hi haurà mesures sobre aquesta qüestió”, però que cal esperar per veure resultats concrets.
ANDORA SE SUMA AL CONVENI EUROPEU PER PROTEGIR LA PROFESSIÓ D'ADVOCAT
Aquest conveni, impulsat pel Consell d’Advocats d’Europa (CCBE), és el primer instrument jurídic internacional vinculant que protegeix els drets i la independència dels advocats. Neix com a resposta a l’augment d’amenaces contra la llibertat d’exercici de la professió i “busca garantir que els professionals del dret puguin exercir sense por de persecució o ingerències indegudes”, tal com va explicar l’exadvocat Manuel Pujadas, que va supervisar la feina a Europa.
El text ofereix un marc legal sòlid per afrontar situacions de risc per als advocats i incorpora un mecanisme de seguiment a través del Grup d’Experts en Protecció de la Professió d’Advocat (Gravo), encarregat de vetllar pel compliment de les disposicions del conveni.
Des del Col·legi d’Advocats d’Andorra es destaca que aquesta iniciativa no tan sols protegeix els advocats, sinó que reforça els pilars fonamentals de l’estat de dret, afavorint l’accés a la justícia i la defensa dels drets humans. La seva efectivitat, però, dependrà de la ratificació i aplicació per part dels estats membres.