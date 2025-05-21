Consell de ministres
Govern licita els 30 pisos de lloguer assequible del Cedre
Els habitatges es faran amb estructura modular
El Govern ha licitat la construcció dels 30 pisos de lloguer assequible de l'edifici del Cedre que es faran a la parcel·la de Santa Coloma que el comú d'Andorra la Vella va cedir a l'executiu. La ministra Conxita Marsol ha explicat després de la reunió del gabinet que els habitatges estaran acabats en el primer trimestre del 2027 i ha recalcat que s'arribarà a tenir mig milers de pisos al parc públic en un parell d'anys, complint les previsions del Govern.
La titular d'Habitatge ha indicat que l'edifici s'adequarà amb estructura modular de fusta, com s'està fent als pisos de lloguer assequible de l'avinguda del Pessebre, i amb el màxim d'eficiència energètica. I ha recordat que tindran entre 35 i 82 metres quadrats de superfície i n'hi haurà d'una, dos i tres habitacions. Es distribuiran de la primera a la sisena planta, amb l'obra que assumeix el Govern, i el baix serà un local per al comú de la capital on es farà la casa pairal de Santa Coloma, que paga la corporació parroquial.
PARRÒQUIES
Els habitatges de lloguer assequible del Cedre estaran acabats el 2027
Víctor González
Marsol ha destacat que aquest és el segon terreny de la capital on s'aixecaran pisos públics després de la cessió de la parcel·la de la Borda Nova el març del 2020 on es finalitzarà un bloc d'habitatges de lloguer assequible a final d'aquest any i s'iniciarà la construcció del segon immoble.