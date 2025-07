Publicat per Víctor González Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les obres de construcció de l’edifici de pisos de lloguer a preu assequible del Cedre començaran al setembre i acabaran durant el primer trimestre del 2027. L’immoble acollirà 30 habitatges d’una, dues i tres estances distribuïts entre la primera i la sisena planta. Els pisos tindran una superfície d’entre 35 i 82 metres quadrats, segons el nombre d’habitacions de cadascun. A més, a la planta soterrània –l’estructura de formigó va construir-se als anys 80– s’han projectat places d’aparcament per als llogaters.

Els pisos tindran llum natural i un balcó que donarà a la plaça

Als baixos de l’edifici el comú d’Andorra la Vella instal·larà la casa pairal de Santa Coloma, on també s’oferirà servei de menjador per als padrins. El cònsol major de la capital, Sergi González, va recordar ahir en la presentació del projecte que el Cedre és un barri amb una població d’edat mitjana compresa entre els 58 i els 62 anys. El comú hi destinarà 700.000 euros.

1.000 superfície, en metres quadrats, de la plaça

El projecte, a càrrec del despatx Altura Arquitectes, inclou una plaça de 1.000 metres quadrats. L’espai tindrà una zona infantil coberta i zones enjardinades. González va assenyalar que manquen punts de trobada per als ciutadans al barri.

Llum natural

L’estructura de l’immoble serà de fusta prefabricada, material que permet reduir els costos de construcció. Tots els pisos tindran llum natural i un balcó que donarà a la plaça. L’edifici, a més, disposarà d’una petita central de generació elèctrica fotovoltaica, d’un sistema d’aerotèrmia, d’un dipòsit d’aigües pluvials i d’un circuit de recuperació i filtratge de les aigües grises. A la coberta també hi haurà un petit espai comunitari. És un projecte, en definitiva, que garantirà la màxima eficiència energètica. És un edifici “sostenible”, va remarcar Andrea Doncel, d’Altura Arquitectes, no tan sols per la tria dels materials, sinó també per tots els sistemes de producció i gestió de l’energia que incorpora.

Pel que fa als terminis, el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, va explicar que la voluntat del Govern és licitar els treballs, amb un cost previst de prop de sis milions d’euros, al juny perquè puguin adjudicar-se a l’agost i executar-se en un any i mig. Per tant, l’edifici podria estar acabat el 2027. L’acord entre totes dues administracions estableix que el comú cedeix la parcel·la al Govern per un període de 40 anys. Un cop esgotat aquest termini, l’edifici passarà a ser part del patrimoni del comú.

Reduir costos

Construir amb fusta prefabricada no tan sols permet reduir els costos, sinó també agilitzar el procés de construcció. Ferré va anunciar que aquest model s’aplicarà a l’edifici de pisos de lloguer a preu assequible Borda Nova 2 (45 pisos), a Andorra la Vella, i al de l’avinguda del Pessebre d’Escaldes-Engordany (32 pisos). El projecte Borda Nova 2 es licitarà al juny i s’adjudicarà a principi d’agost perquè a mitjan setembre puguin començar les obres. El ministre va apuntar que l’immoble podrà estar acabat pels volts de la primavera del 2027.

Per la seva part, la titular de la cartera d’Habitatge, Conxita Marsol, va recordar que, si se sumen les rehabilitacions i les construccions previstes, al final d’aquest any el Govern haurà posat al mercat uns 200 pisos a preu regulat. La ministra va afegir que pròximament l’executiu signarà el conveni amb el comú de la Massana per a la cessió d’un terreny prop de la caserna de bombers, on s’alçaran 40 pisos més. Als quals caldrà sumar els 70 d’un dels edificis del complex Ribasol d’Arinsal.

El projecte de construcció dels pisos de lloguer a preu assequible a la zona del Cedre, a Santa Coloma, és fruit de la segona cessió de terreny del comú al Govern per a aquest propòsit. La primera va ser el març del 2020. Es tracta de la parcel·la de la Borda Nova, on s’està construint un altre bloc. Aquests projectes se sumen als convenis de col·laboració establerts amb els comuns d’Escaldes-Engordany, la Massana, Encamp i Sant Julià de Lòria.