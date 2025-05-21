Afers Socials
44 persones esperen una plaça concertada en una residència
El Govern assumeix la despesa completa de 9 padrins ingressats a centres privats
Un total de 44 padrins es troben en llista d'espera per entrar en règim concertat a una residència. Així ho ha afirmat Conxita Marsol, que avui ha actuat com a ministra portaveu del Govern, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. El nombre de padrins que estaven pendents per entrar a un centre a principis de mes era de 48, segons va explicar la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, en una entrevista al programa de Diari TV, Parlem-ne. Marsol ha matisat que d'aquestes persones "no n'hi ha cap desatesa" perquè totes reben assistència en diferents modalitats. I ha detallat que estan en "places en residències privades, del servei Respir, ingressats al centre hospitalari, amb atencio domiciliària o en centres de dia".
Segons les dades aportades per Marsol, actualment, hi ha 19 padrins en centres residencials privats esperant una plaça concertada i en 9 casos Afers Socials sufraga la totalitat de la despesa mitjançant "ajuts ocasionals". I ha indicat que dels que volen ingressar en un sociosanitari hi ha 9 persones ateses a centres de dia i 11 que reben assistència a domicili. La ministra ha insistit que "el més important és que no hi ha ningú desatès" i que "el ministeri d'Afers Socials treballa per ampliar les places concertades".
Cinc noves places a Salita
Marsol ha donat a conèixer les dades de llista d'espera perquè el consell de ministres ha aprovat avui la modificació del conveni amb el Centre Salita per ampliar de 85 a 90 el nombre de places concertades. En total, es disposen de 270 places concertades pel Govern que suposa el 71% de les 378 places existents al país, segons ha explicat. La distribució correspon a 90 concertades a Salita, 116 a El Cedre, 47 a Sant Vicenç d'Enclar i 4 a Clara Rabassa).
L'executiu pagarà 1.208,23 euros per les cinc noves places concertades a Salita per al servei de residència per a persones en situació de dependència greu, que correspon a una part sobre el cost total de la plaça. El cost global d'aquestes noves places, informen, és de 72.493,80 euros anuals. La resta de places concertades en aquest centre mantenen el preu anterior. La ministra ha assenyalat que de les 85 places que el Govern sufragava fins ara a Salita n'hi ha 65 per a interns amb dependència greu i 20 amb dependència total.