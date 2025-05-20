DIARI TV
La conflictivitat augmentarà
La manca de personal i de preparació, la falta d’equipaments especialitzats i l’arribada de presos amb problemes mentals són els grans reptes
Els últims incidents a la presó, sumats a les deficiències estructurals del centre, la manca d’equipaments, la insuficient preparació per tractar certs perfils de reclusos amb patologies mentals, cada vegada més habituals, i el descontentament dels funcionaris amb la seva retribució configuren una situació crítica que, segons el president del Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA), Sergi Teixeira, derivarà en un augment de la conflictivitat a la Comella. Així ho va advertir en la intervenció ahir al programa Parlem-ne, de Diari TV.
El motí protagonitzat per nou interns divendres passat és només l’últim episodi d’una sèrie de conflictes que han sacsejat el centre penitenciari en els darrers mesos. Uns incidents que han degradat l’ambient intern i han evidenciat la necessitat urgent de reforçar la plantilla. “Els nous perfils d’interns que ens envia la societat són persones amb problemes de salut mental, amb addiccions... i, encara que es vulgui fer veure el contrari, la plantilla actual no està preparada per gestionar aquests casos”, va lamentar Teixeira. Segons va detallar, la manca de personal és d’una vintena d’efectius i per funcionar amb garanties caldria arribar als 80 treballadors. No obstant això, va advertir que sense una millora de les condicions laborals i salarials serà difícil cobrir les places vacants, ja que “treballar a la presó no és una vocació” i es necessiten incentius per captar nous professionals. A més, va reclamar atenció mèdica interna a la presó que treballi les 24 hores en lloc de l’atenció actual, que és externa.
“La plantilla no està preparada per gestionar casos amb problemes de salut mental”
L’altre gran focus de problemes són les instal·lacions en si. “Simplement, l’edifici s’ha quedat petit”, va resumir Teixeira que, en aquest sentit, va tornar a reclamar una de les demandes històriques dels sindicats: la creació d’un mòdul psiquiàtric per separar els interns amb patologies mentals de la resta. Aquesta mesura, va dir, permetria gestionar millor els casos més conflictius i, alhora, contribuiria a reduir la tensió entre la resta de reclusos, que sovint conviuen amb por a les reaccions imprevisibles d’aquests perfils.
Més de 600 torns coberts amb hores extres
Tot i les dificultats, els funcionaris estan garantint el funcionament del centre a costa de fer hores extres. “Tenim la voluntat dels agents penitenciaris de cobrir les vacants renunciant als seus dies de descans”, va explicar Teixeira. L’any passat es van cobrir les 12 hores de 1.200 torns amb extres per falta de personal. Enguany, la tendència és encara més preocupant. “De moment ja acumulem uns 600 torns d'hores extres i només som al mes de maig”, va alertar. Tot i això, va agrair que el Govern no hagi posat impediments a l’increment de despesa per garantir la cobertura dels torns.
“A la presó cal gent nova, amb idees noves i una mentalitat més oberta”
Renovació a la direcció
Dos sindicats han demanat un relleu al capdavant de la direcció del centre. Consideren que cal un canvi de rumb i un projecte nou que aporti solucions a les disfuncions actuals. “Pensem que un dels problemes és que la direcció actual fa massa temps que està al càrrec. Cal gent nova, amb idees noves i una mentalitat més oberta”, va expressar Teixeira. Ara bé, va advertir que un simple canvi de noms no serà suficient si no ve acompanyat d’un compromís polític que doti el centre de més recursos i infraestructura per tirar endavant una reforma en profunditat.
Canvi de condicions
Teixeira va explicar que els treballadors han frenat l’aplicació d’algunes reformes demandades pels interns per raons logístiques i de compliment de les normes de funcionament d’una presó. Per exemple, una de les propostes era permetre una trucada diària, però es va decidir traslladar la qüestió al ministeri competent. “Creiem que cal avançar en drets i noves pràctiques, però sense oblidar que dins d’un centre penitenciari hi ha d’haver normes i límits clars”, va subratllar. Una altra petició desestimada va ser la de permetre que tots els interns mengessin junts, perquè l’espai del menjador és insuficient per acollir tot el conjunt de reclusos simultàniament. Així i tot, Teixeira no va tancar la porta a continuar aplicant canvis, però va remarcar que cal estudiar bé “el com i el quan”.