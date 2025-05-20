LES RELACIONS AMB EUROPA
Concòrdia admet ara que el text de l’acord no es pot renegociar
La referència de Landry Riba al contingut d’una reunió a l’Elisi força el partit a reconèixer que ni França ni Brussel·les ho acceptarien ara mateix
Una de les primeres frases del secretari d’Estat d’Afers Europeus davant la comissió legislativa de Política Exterior va ser per qualificar “d’aberrant” i de demostració de “poc coneixement” sostenir que el text de l’acord es pot renegociar. Una de les diverses referències als plantejaments de Concòrdia que faria durant l’exposició prèvia a les preguntes dels consellers i una que acabaria portant cua. Riba va sostenir que el text és un tot i que no es pot tornar a parlar d’una part, que en tot cas seria tornar a negociar des de zero, tornar a la casella de sortida. Ja al torn d’intervencions el líder de Concòrdia, Cerni Escalé, va replicar que “legalment no hi ha impediment” per portar de nou a la taula elements que generin discòrdia. I en la resposta, el secretari d’Estat va fer l’afirmació que acabaria amb un primer estira-i-arronsa a la compareixença i culminaria amb una roda de premsa a la tarda d’Escalé i Núria Segués. El líder de Concòrdia va admetre llavors que França i Brussel·les no renegociaran un acord que consideren positiu, malgrat repetir que “ens correspon per responsabilitat política” insistir a canviar-ho, amb les implicacions tècniques que toquin. Perquè “la nostra posició és negativa, si el referèndum se celebrés avui Concòrdia demanaria el vot pel no”, va reblar.
L’afirmació del secretari d’Estat que va desencadenar els esdeveniments va ser, dirigint-se a Escalé: “Vostè sap que no hi ha l’opció de renegociar i li ho han dit, i no el Govern. Ho sap, però perpetua aquest mantra, faci el favor de ser coherent amb alguna de les afirmacions que fa.” El president del grup parlamentari de Concòrdia va tornar-se, reclamant explicacions a Riba: “qui ens ho ha dit?”, va replicar, instant-lo a aclarir-ho o a abstenir-se de fer comentaris en aquest sentit. La contesta va ser un críptic “palau de l’Elisi” que ja no va tenir més rèpliques.
La reunió
El Diari avançava llavors que Concòrdia sabia des de final de març que l’acord no es pot renegociar, perquè així se li va traslladar en una reunió al palau de l’Elisi. Una trobada que Concòrdia aclaria a la tarda que va ser a demanda dels serveis del Copríncep i en la qual va prendre part el representant personal de Macron, Patrice Faure, el director del gabinet de la representació del cap d’Estat francès, Robert Mauri, el cap de Govern i Escalé i Segués per part de Concòrdia. El que se’ls hauria traslladat és que el text pactat és un tot i que ni políticament ni jurídicament se sustentava –ara que s’està en la fase de signatura– tornar a posar sobre la taula part del contingut, que es tractava d’un compromís amb concessions de les dues bandes i que no tenia lloc plantejar ara que hi havia qüestions que una de les parts no compartia. El que sí que se’ls va indicar és que es tracta d’un text dinàmic i que, per tant, un cop culminada l’eventual ratificació, es podien abordar aspectes del contingut en el marc del comitè mixt. Concòrdia, segons les fonts, hauria advocat per posar l’acord en stand by, esgrimint que ara mateix el referèndum es perdria.
La referència pública a una reunió a París que, en paraules de Núria Segués, “se’ns va demanar que es portés de manera discreta”, va provocar la compareixença de la tarda i que la trobada passés al focus públic. “Va ser una trobada a tres bandes per compartir posicions”, va esgrimir Escalé. I la de Concòrdia va ser que “la nostra, tal com està l’acord ara, és negativa”, i en conseqüència implicaria la defensa del no si aquest és el text que arriba a referèndum. Per tant, “el que també vam manifestar a París és que hi ha aspectes que requereixen canvis”. Malgrat evitar focalitzar la qüestió en aspectes tècnics, sí que van admetre la possibilitat que calgui demanar un nou mandat de negociació, però Escalé va replicar amb l’exemple de Suïssa que ho va fer “i en qüestió de tres anys el tenia tancat”.
Va quedar clara la posició francesa, que l’acord que s’ha tancat és bo, i que Brussel·les tampoc ho vol. Una postura que Escalé atribueix al fet que “l’acord és molt positiu per als interessos europeus”. En detriment dels andorrans, a parer seu, que considera que accentuarà els mals del creixement actuals. “No és bo per als interessos nacionals, per a la problemàtica de l’habitatge, per a la problemàtica de la inversió estrangera, no és el moment per fer una obertura”, va esgrimir.
