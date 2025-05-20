Tecnologia
Carine Montaner denuncia que han hackejat la IA d'Andorra Endavant
El grup parlamentari ha anunciat avui la creació d'un cercador d'intel·ligència artificial sobre l'acord d'associació
Unes hores després de presentar l’eina d’intel·ligència artificial d’Andorra Endavant sobre l’acord d’associació, la presidenta del grup parlamentari, Carine Montaner, ha denunciat públicament que el sistema ha estat víctima d’un hackeig. A través d’un vídeo difós a les xarxes, Montaner ha mostrat el seu enuig explicant que, en formular preguntes al cercador, aquest respon barrejant català i francès o fent referències a l’advocat Josep Anton Silvestre. “Algú troba molt divertit fer això”, ha lamentat visiblement molesta.
La líder d'AE titlla l'acció de "lamentable" tenint en compte que es tracta d’una eina "gratuïta, accessible a tothom i que funcionava molt bé". Montaner ha anunciat que emprendran accions legals i ha explicat que "demà acudirem a la policia", perquè es tracta d'un "atac a la ciutadania que vol saber les coses".
Per la seva banda, l’advocat Josep Anton Silvestre ha compartit a través d’un fil a X diverses deficiències que, segons ell, presenta la IA d’Andorra Endavant. Assegura que la clau d’accés és pública i que “és molt fàcil fer-li dir el que vulguis”, deixant entreveure que no es tracta d’un hackeig extern sinó d’un mal ús facilitat per la pròpia manca de proteccions del sistema.
L'advocat, un dels impulsors de la IA Monnet, ha denunciat que el cercador d'AE "no disposa de cap política de protecció de dades" i ha instat a l'Agència de Protecció de Dades a actuar. Afirma que "no té cap mena de límit ni filtre", que permet "fer-li preguntes capcioses, orientades i manipular-la". A més, denuncia que és "monotemàtica" i només disposa de dues fonts: l'acord d'associació i l'estudi encarregat per AE al bufet Gide, la qual cosa "implica absència de pluralitat i biaix".